I. Ruginienė paaiškino sprendimą keisti R. Šadžių

„Istoriškai yra taip susiklostę, kad kiekvienas premjeras, ateidamas į Vyriausybę, pasirenka savo dešinę ranką. Tai taip jau yra, kad finansų ministras yra dešinioji ranka ir artimiausią komandos narį pasirenka pats premjeras“, – žurnalistams po LSDP prezidiumo posėdžio sakė I. Ruginienė.
„Tai Gintautas Paluckas pasirinko savo dešinę ranką, aš tikrai norėjau irgi turėti savarankišką pasirinkimą, tai tą ir padariau ir suteikiau pirmenybę Kristupui Vaitiekūnui“, – pridūrė ji.
Visgi I. Ruginienė pabrėžė norinti padėkoti už profesionalų vadovavimą Finansų ministerijai.
„Labai norėčiau padėkoti R. Šadžiui už jo profesionalumą, už jo puikų darbą. Ir, aš manau, kad jis tikrai nepasimes visoje erdvėje, bet ras kur pritaikyti savo profesionales savybes“, – pabrėžė ji.
M. Sinkevičius: R. Šadžiui priekaištų neturime
Savo ruožtu laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad diskusijos dėl R. Šadžiaus keitimo nebuvo lengvos. Šiam ministrui, pasak LSDP lyderio, priekaištų partija neturi.
„Diskusijos buvo pakankamai nelengvos, nes jokių priekaištų ir jokių pastabų dėl kompetencijos, profesionalumo, patirties ponui Rimantui Šadžiui mes neturime“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Aišku, kad premjerė turi pagal klasikinį modelį turbūt formuoti savo komandą, nes pasitikime savo premjere, suteikiame jai partinius įgaliojimus, prezidentas ją palaiko, Seimas ją palaiko. Natūralu, kad ji mato pokyčius reikalingus savo komandoje ir ji pasirinko kitą asmenį – tai yra finansų viceministrą. Aš manau, kad jis irgi puikiai susitvarkys su pareigom“, – pabrėžė socialdemokratas.
ELTA anksčiau rašė, kad politiniuose užkulisiuose jau kurį laiką buvo keliami klausimai dėl galimybių R. Šadžiui tęsti darbus. Esą dalies socialdemokratų netenkino ministro komunikacija su valdančiosios daugumos nariais bei laikysena priimant sprendimus dėl mokesčių reformos. Taip pat kalbama, kad didelės chemijos nebuvo ir R. Šadžiui bendraujant su I. Ruginiene.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Inga RuginienėRimantas Šadžius
