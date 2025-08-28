I. Ruginienė: Seimo pirmininku vertas būti tiek J. Olekas, tiek R. Budbergytė

„Man su abiem būtų asmeniškai malonu ir gera dirbti. Abu tikrai verti šitos pozicijos“, – „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Aš tikrai turiu savo favoritą, bet (...) abu yra tinkami šiai pozicijai ir net neabejoju, kad abu susitvarkys“, – sakė ji.
ELTA primena, kad Seimo vicepirmininkė R. Budbergytė pareiškė, kad neatsisakytų parlamento vadovės pareigų, jeigu partija iškeltų jos kandidatūrą. Nors valdančioji dauguma pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatė šias pareigas patikėti bendrapartiečiui J. Olekui, R. Budbergytė tvirtino, kad tai – ne galutinis sprendimas.
„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – Eltai kalbėjo socialdemokratė.
Parlamento statutas numato, kad kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali pasiūlyti ne mažesnė kaip 15 parlamentarų grupė.
Po pernai vykusių Seimo rinkimų parlamento vadovu buvo išrinktas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta – S. Skvernelis tvirtino, kad iš Seimo pirmininko pareigų pasitrauks.
Inga RuginienėVyriausybėSeimo pirmininkas
