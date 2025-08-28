Po viceministro sveikinimo – bėdos ministerijai: įžvelgė priekabiavimą

Linkėjo, kad vyrai sekiotų būriais
Teisingumo ministerijos darbuotojos kreipėsi į Tarnybą teigdamos, kad viceministro Tarptautinės moters dienos proga išplatintas sveikinimas joms pasirodė įžeidžiantis orumą ir žeminantis moteris.
Pareiškėjos pasidalino sveikinimo turiniu:
Mielos ministerijos Moterys, Merginos, Nuoširdžiausi sveikinimai artėjančios Tarptautinės Moters dienos proga nuo ministerijos vadovybės, ką ten vadovybės... bet visų ministerijos vyrų :)
Jūs – nuostabios, būkite laimingos, sveikos, mylimos ir mylinčios :) :) :), tai gražiausia ir įdomiausia, apie ką mes vyrai... galime svajoti... Gyvenkite, mylėkite, juokitės ir... kartokite tai iš naujo!!! Dievo Jums palaimos ir apsaugos.
Būsimai šventei negalima pamiršti ir vyrų... kaip sakoma – vyras ir moteris – tai dvi natos, be kurių žmogau sielos stygos nesuskamba darniu ir skambiu akordu. Visada būkite skambiausia ir švelniausia akordo nata.
Su artėjančia Kovo 8-ąja! Nesikuklinkite švęsti ne tik rytoj – Kovo 8-ąją, bet ir visą gyvenimą. Nes jūs to vertos! Humoras dalykas gi rimtas:
Kad vyrų akys visada spindėtų,
Meilės kad širdis norėtų,
O vyrai net būriais sekiotų
Ir gėlėmis kelius Jums klotų!
Pasak skundą pateikusių darbuotojų, jos tokį sveikinimo turinį vertina kaip primityvią seksizmo išraišką. Anot jų, viceministras ministerijoje dirbančias moteris vertina ne kaip asmenis dėl jų darbinės veiklos, indėlio į ministerijos veiklą, o kaip vyrų erotines fantazijas tenkinančius objektus.
Ministerija apgailestauja
Tyrimo metu Tarnybai pateiktame atsakyme teigiama, kad teisingumo ministras reiškia nuoširdų apgailestavimą. Ministras teigia, kad viceministrą įspėjo, pavedė nedelsiant išklausyti mokymus lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo tema, bei nurodė ateityje atidžiai vertinti panašaus pobūdžio pasisakymus. Tiesa, atsakyme taip pat minima, kad sveikinimas buvo netinkamai, dviprasmiškai suprastas.
Savo ruožtu sveikinimą išsiuntęs viceministras pridėtame paaiškinime teigė, kad apgailestauja dėl galimai netinkamai ištransliuotų „mano pačių geriausių ketinimų“ ir kad nesiekė įžeisti darbuotojų, priešingai – nuoširdžiai siekė prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo.
Nustatytas priekabiavimas dėl lyties
Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė teigia, kad šiuo atveju svarbu ne sveikinimo siuntėjo ketinimai, o jo poveikis adresatėms: „Vertinant skundą buvo atsižvelgiama į tai, kaip situacija privertė pasijausti darbuotojas, kurios patyrė nepageidaujamą elgesį. Nepaisant to, kokie buvo ketinimai, pareiškėjos aiškiai įvardijo, kad dėl tokių žodžių jos pasijuto pažemintos“.
Toks vertinimas atliktas remiantis Konstitucinio Teismo praktika – joje pabrėžiama, kad sprendžiant, ar elgesys laikytinas priekabiavimu, būtina atsižvelgti į tai, kaip tokį elgesį suvokė pats asmuo, į kurį jis buvo nukreiptas. Kitaip tariant, net jei priekabiavęs asmuo neturėjo tikslo pažeminti ar sukurti priešišką, bauginančią ar žeminančią aplinką, pats faktas, kad nukentėjęs asmuo taip pasijuto, gali būti laikomas priekabiavimu.
Anot kontrolierės, taip pat svarbu suprasti ir sveikinimo aplinkybes. „Linkėjimai valstybės tarnautojoms Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga „kad vyrai būriais sekiotų“, nors ir išsakytas, kaip teigia viceministras, humoro forma, peržengia bendravimo tarnyboje ribas. Toks pasisakymas valstybės tarnautojas sudaiktina, stereotipiškai vertina lyg pageidaujančias vyrų dėmesio darbo vietoje“, – teigia B. Sabatauskaitė.
Sprendime pažymima, kad, pagal Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo praktiką, viceministras, eidamas tokias pareigas, turėjo suprasti savo atsakomybę už pagarbią darbo aplinką. Jis privalėjo elgtis taip, kad būtų gerbiamas kitų darbuotojų orumas, ir laikytis Konstitucijoje, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų pareigų – užtikrinti, kad darbuotojai ir valstybės tarnautojai nepatirtų priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo darbo vietoje. Taip pat jis turėjo paisyti valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintų etikos principų – gerbti žmogų, jo teises ir nežeminti orumo.
Kontrolierės sprendimu ministerija įspėta dėl priekabiavimo lyties pagrindu. Tyrimo metu seksualinis priekabiavimas nebuvo konstatuotas.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad priekabiavimas dėl lyties – tai nepageidaujamas elgesys, kai dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
Teisingumo ministerijapriekabiavimasįspėjimas
Rodyti daugiau žymių