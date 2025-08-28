Vilniaus miesto taryba toliau byra: traukiasi ir A. Navys

A.Navys darbavosi Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijoje.
Šią savaitę pranešta ir apie tai, kad sostinės tarybos nario mandato atsisakė ir Ieva Dirmaitė.
Savo poziciją A.Navys paaiškino socialiniame tinkle.
„Sunkūs sprendimai visada yra sunkūs. Ką tik Vyriausiajai rinkimų komisijai įteikiau prašymą pripažinti mano tarybos nario mandatą negaliojančiu nesuėjus kadencijos terminui.
Atsižvelgdamas į tai, kad mano esama ar būsima individuali projektinė, edukacinė ir ugdomoji veikla, susijusi su nuolatiniu dalyvavimu žiniasklaidos priemonėse, įskaitant ir nacionalinį transliuotoją, gali kelti regimybę dėl nesuderinamumo su tarybos nario pareigomis, bei laikydamasis sąžiningos, etiškos politinės konkurencijos principų, atsistatydinu iš Vilniaus miesto tarybos nario pareigų.
Man iš tiesų buvo ir yra labai svarbus vilniečių pasitikėjimas. Per kiek daugiau nei du metus, kartu su meru, taryba, administracija ir ekspertų komanda įgyvendinome tai, kas nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų nebuvo atsidūrę dėmesio centre ne tik Vilniuje“, – rašė A.Navys.
Kaip svarbius darbus jis išskyrė ekstremalių situacijų valdymo, evakuacijos planus, priedangų ir įspėjimo sistemą.
„Algoritmas, ką daryti krizės atveju, su trumpa rašytine instrukcija miestiečiams ir visiems gyventojams, civilinės saugos ir kitiems, su saugumu susijusiems, klausimams skirta telefono linija 19101, veikianti 24/7.
Taip pat pavyko inicijuoti ir galiausiai suteikti Tado Tumo vardą gatvei, įamžinant žuvusio Ukrainoje savanorio atminimą. Dėkoju frakcijai, tarybos nariams, administracijai ir visiems, kurie buvo kantrūs man, naujokui taryboje, bei mielai padėjo mokytis ir tobulėti, sprendžiant miesto klausimus.
Atsižvelgdamas į geopolitinę situaciją, nuoširdžiai manau, jog šis sprendimas leis man dar daugiau nuveikti visos Lietuvos ir jos žmonių saugumo labui, kartu einant visų mūsų kuo didesnio sąmoningumo keliu“, – teigė A.Navys.