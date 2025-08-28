Žiniasklaida: į susisiekimo ministrus svarstoma deleguoti J. Taminską arba R. Kauną

Šiuo metu ministerijai vadovauja laikinasis jos vadovas Eugenijus Sabutis, kuris figūruoja vadinamojoje „čekiukų“ byloje dėl savivaldos lėšų panaudojimo.
Nors į susisiekimo ministrus socialdemokratai siūlo kandidatus, naujai paskirtoji premjerė Inga Ruginienė iki šiol nėra konkrečiai atsakiusi dėl tolesnės E. Sabučio ateities ministro poste.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl leidimo patraukti Seimo narį, laikinąjį susisiekimo ministrą E. Sabutį baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad rašte Seimui nurodoma, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad, būdamas Jonavos rajono tarybos nariu, E. Sabutis galėjo suklastoti 18 „Tarybos nario Eugenijaus Sabučio išmokų avanso apyskaitų“ ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
