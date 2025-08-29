Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Baigėsi brigados „Žemaitija“ lauko taktinės pratybos: keliais judės karinė technika

2025 m. rugpjūčio 29 d. 13:35
Pietryčių Lietuvoje užbaigtos brigados „Žemaitija“ lauko taktinės pratybos „Narsu Grifonas 25–II“, praneša Lietuvos kariuomenė. Pažymima, kad penktadienį ir šeštadienį pietrytiniuose rajonuose vyks intensyvus karinės technikos judėjimas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Pasibaigus pratyboms, rugpjūčio 29–30 dienomis, numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Švenčionių rajono (Meškerinė), Vilniaus rajono (Bajorai, Verkiai), Šalčininkų ir Elektrėnų rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybių į karinių vienetų dislokacijos vietas“, – rašoma kariuomenės pranešime.
Pratybų metu buvo patikrintas brigados gebėjimas perdislokuoti štabą ir padalinius į treniruočių vietas. Taip pat buvo tikrinamas reagavimas į įvairius parengties bei budrumo lygius. Kariai treniravosi, kaip išskleisti vadavietes, užtikrinti ryšį ir koordinuoti veiksmus.
Šiose rugpjūčio 25–29 d. vykusiose pratybose dalyvavo daugiau kaip 500 karių.
pratybosLietuvos kariuomenėKrašto apsaugos ministerija (KAM)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.