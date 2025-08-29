Socialiniame tinkle – K. Budrio ir vengrų ministro konfliktas

Vengrų politikas dronų atakas prieš naftotiekį „Družba“ pavadino Vengrijos suvereniteto užpuolimu, todėl atitinkamų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadui buvo uždrausta atvykti į šią šalį.
Į tai viešai sureagavęs K.Budrys tokį veiksmą pavadino gėdingu.
„Vengrijos sprendimas uždrausti įvažiuoti į šalį Ukrainos gynėjui, kovojančiam prieš Rusijos terorą, yra gėdingas poelgis.
Vade Magyarai, dėkojame už jūsų drąsą pasipriešinti agresoriui ir apsaugoti Ukrainą bei mūsų dangų nuo Kremliaus raketų ir dronų.
Lietuvos durys visada bus atviros jums, drąsus kary!“ – skelbė K.Budrys.
Tiesa, toks užsienio reikalų ministro įrašas neliko nepastebėtas ir paties P.Zsijjarto – netrukus jis K.Budriui atkirto, kad gėdinga yra tai, jog yra palaikomi veiksmai, keliantys grėsmę Europos Sąjungos (ES) šalių energetiniam saugumui.
Tuomet K.Budrys jam atsakė, kad Lietuva ES energetinį saugumą rems visada, bet jis yra įmanomas tik be Rusijos.
„Mes pasiekėme visišką energijos nepriklausomybę, žinome, kaip tą padaryti, galime padėti ir Vengrijai pasiekti tą patį – jeigu, žinoma, yra tokia valia“, – teigė užsienio reikalų ministras.