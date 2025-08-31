Migracijos departamento vadovui išrinkti bus skelbiamas dar vienas konkursas

„Paskelbsime, manyčiau, rugsėjo mėnesį ir sukonkretinsime sąlygas, specialistai tuo tikslu dirbama“, – Eltai sakė V. Kondratovičius.
ELTA primena, kad konkursas į Migracijos departamento vadovus įvyko liepą, buvo atrinkti du pretendentai, tačiau ministras nepasirinko nė vieno pretendento.
„Dirba virš 500 darbuotojų, tikrai nemažai. Biudžetas nedidėja, o atvirkščiai, 5 procentais turi sumažėti. Iššūkių turime. Migracijos tarnybai iš tikrųjų darbo yra – neturime migrantų antplūdžio, mūsų siena gerai saugoma. Tačiau jei situacija būtų kitokia, pirmiausiai smūgis būtų migracijos darbuotojams. Su tais pajėgumais, kokie yra šiandien, turėtume galvoti, kaip išsisukti“, – sakė ministras.
Migracijos departamentui dvi kadencijas vadovavo Evelina Gudzinskaitė.
Migracijos departamentas yra centrinė institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje bei aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.
Pagrindinis Migracijos departamento veiklos tikslas – pagal kompetenciją užtikrinti vizų, imigracijos, prieglobsčio, grąžinimo, asmenų perkėlimo į Lietuvą procedūrų vykdymą, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų Lietuvos piliečiams, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvoje ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimą, laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje principo įgyvendinimą.
Pagal kompetenciją Migracijos departamentas kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvoje, analizuoja migracijos srautų pokyčius.