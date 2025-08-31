Po skandalingos viešnagės Jurbarke – viešas mero atsiprašymas

Tačiau renginys virto netikėtu akibrokštu, kai scenoje pasirodė kviestinė viešnia, nieko bendro neturinti su pristatoma šviesaus atminimo profesoriaus knyga – viena iš vadinamosios riaušių bylos kaltinamųjų – Astra Genovaitė Astrauskaitė.
Kilus visuomenės pasipiktinimui, klaidą pakviesti moterį pripažino ir bendruomenės viešai atsiprašė savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
Skyrė knygai
Paskutinę Jurbarko krašto šventės dieną viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta kraštiečio, žymaus kalbininko, habilituoto mokslų daktaro, Lietuvos valstybinės premijos laureato, Jurbarko Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knyga „Jonas Jablonskis. Gyvenimas ir darbai“.
Knygoje, remiantis gausia archyvine medžiaga, nagrinėjamas vienos iškiliausių Lietuvos asmenybių Jono Jablonskio gyvenimas ir darbai. Leidinys yra tarsi 1977 m. A. Piročkino parengtos monografijos papildymas. Jame aptariami J. Jablonskio sudaryti bendrinės kalbos normų skirstymo principai, lietuviškos rašybos pagrindai, jo nuopelnai gramatikos mokslui ir terminijai.
Neslepia nuostabos
Pristatymo metu įžvalgomis apie Arnoldą Piročkiną ir Joną Jablonskį dalijosi knygos redaktorius Artūras Judžentis, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, kalbininkas prof. Vitas Labutis bei kraštietė Vilija Dobrovolskienė. Tačiau renginyje netikėtai pasirodė dar viena moteris – Astra Genovaitė Astrauskaitė.
Jos pavardė į renginio programą buvo įrašyta likus vos kelioms akimirkoms iki pradžios. Kaip sakė renginio vedėjas žurnalistas Rimas Bružas, šis faktas jam sukėlė šoką. Tačiau, nenorėdamas viešo skandalo, nusprendė renginį užbaigti iki galo.
„Man tai yra asmuo, pasižymėjęs veikimu prieš valstybę. Todėl kilo klausimas – ką čia veikia žmogus, visiškai nesusijęs nei su A. Piročkinu, nei su J. Jablonskiu, nei su knyga? Kai pamačiau, kas kalbės, ištiko lengvas šokas. Ir jis ištiko ne tik mane“, – atviravo R. Bružas.
Visą straipsnį rasite Jurbarko rajono laikraštyje Jurbarko „Šviesa“.
Astra Genovaitė AstrauskaitėJurbarko rajono savivaldybėRimas Bružas
Rodyti daugiau žymių