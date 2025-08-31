Po žinios apie Rusiją šlovinantį generalinio komisaro pavaduotojos vyrą – A. Paulausko paaiškinimas

Feisbuke sekmadienį policijos generalinis komisaras tvirtino, kad jo pavaduotoja Oksana Plesko su sutuoktiniu negyvena, taip pat su juo nebendrauja, tačiau skyrybų procesai užtrukę.
Jis taip pat pabrėžė savo pavaduotoja „besąlygiškai pasitikintis“.
„Šiandien Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė straipsnis apie mano pavaduotojos Oksanos Plesko sutuoktinio (juridiškai vis dar sutuoktinio, bet faktiškai – buvusio sutuoktinio) Jevgenijaus Plesko prorusiškas pažiūras. Na ir suprantama, kad tai sukėlė dalies visuomenės susidomėjimą, kaip Oksana galėjo būti paskirta į šias pareigas.
Noriu patikinti, kad Oksana mane informavo apie jos sutuoktinio pažiūras pirmojo pokalbio, kuomet pasiūliau jai jungtis prie Lietuvos policijos generalinio komisaro komandos, metu. Sutuoktiniai jau eilę metų kartu negyvena ir nebendrauja.
Kiek man žinoma, net abu Oksanos sūnūs atsiribojo nuo savo tėvo, kaip asmens, reiškiančio paramą rusijai. Na, deja, ilgametė santuoka ir kartu užgyventas turtas užvilkino galimybę teisiškai nutraukti santuoką“, – rašė A.Paulauskas.
Generalinis komisaras tikino norintis išreikšti „besąlygišką pasitikėjimą Oksana, kaip lojaliu Lietuvai ir jos žmonėms pareigūnu“.
„Tai padariau prieš dešimt mėnesių, pakvietęs Oksaną į savo komandą, tą darau ir dabar. Jos atsidavimas Valstybei ir tarnybai nekelia net šešėlio abejonės dėl jos lojalumo. Mano pasitikėjimą patvirtina ir Valstybės saugumo departamento pritarimas skirti Oksaną į policijos generalinio komisaro pavaduotojo pareigas.
Tad prašau visų santūriai reaguoti į žiniasklaidos pateiktą informaciją ir atsiriboti nuo spekuliacijų, kurias inicijuoja tam tikri pseudopatriotai.
Oksanai nuoširdžiausias palinkėjimas kuo greičiau užbaigti kupiną iššūkių asmeninio gyvenimo etapą ir žengti į priekį aukštai iškelta galva. GINTI. SAUGOTI. PADĖTI“, – rašė A.Paulauskas.
Kaip skelbė naujienų agentūra BNS, Lietuvos pilietis Jevgenijus Plesko viename feisbuko įrašų yra vadinęs V. Putiną įtakingiausiu pasaulio prezidentu, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį yra pavadinęs klounu.
Jis dalinosi ir filmuku, kuriame šaipomasi iš V. Zelenskio bei Vakarų valstybių vadovų, taip pat Rusijos kariuomenės nuotraukomis su užrašais „Nekariaukite su rusais!“, „Lenkiuosi tau, Rusijos kareivi“.
Viename įrašų matyti ir kumščiu grūmojantis V. Putinas, vyras taip pat dalijasi įrašais iš buvusio kandidato į Lietuvos prezidentus Eduardo Vaitkaus grupės.
Savo paskyroje J. Plesko taip pat dalinosi Lietuvoje uždraustos demonstruoti Georgijaus juostelės vaizdais, ragino jungtis prie juos platinti skirtos akcijos.
Arūnas PaulauskasPolicijageneralinis policijos komisaras
Rodyti daugiau žymių