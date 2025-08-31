Prezidentūra: priekaištų laikinajam finansų ministrui R. Šadžiui neturėjome

„Atskirų priekaištų finansų ministrui neturėjome. Priešingai – iš tiesų vertiname ne tik jo dabartinę veiklą, kaip finansų ministro, bet ir tą bagažą, kurį jis turi ir kuris yra labai svarbus tiek artėjant pirmininkavimui Europos Tarybai, tiek ir derantis dėl naujo finansinio laikotarpio“, – sekmadienį LRT televizijai sakė F. Jansonas.
„Naujasis kandidatas (Kristupas Vaitiekūnas – ELTA), kai jis bus pakviestas susitikimui – tikimės, kad jis tuos laukus irgi žinos, kaip ruošiasi padengti. Šiuo atveju, ponui Šadžiui nebuvo kažkokių pastabų“, – pakartojo jis.
Mano, kad finansų ministro pakeitimas rodo I. Ruginienės savarankiškumą
F. Jansono teigimu, tai, jog naujoji Vyriausybės vadovė I. Ruginienė galėjo pasirinkti savo finansų ministrą ir pateikti K. Vaitiekūno kandidatūrą, rodo, jog socialdemokratė įgyja politinio savarankiškumo bei partijos gretose turi tam tikrą svorį.
„Dėl savarankiškumo – tai, kad ji galėjo pasirinkti sau finansų ministrą, jau tam tikra prasme turbūt rodo tai, kad savarankiškumo (I. Ruginienė – ELTA) turi. Mes suprantame iš to, kad nei partija, nei prezidentas neturėjo kažkokių kritinių pastabų ponui Šadžiui, tai buvo premjerės siūlymas ir premjerės sprendimas. Jeigu partija su tuo sutiko, reiškia, ji ten turi savo svorį ir balsą“, – samprotavo šalies vadovo patarėjas.
ELTA primena, kad paskirtoji premjerė I. Ruginienė nusprendė keisti šiuo metu laikinai Finansų ministerijai vadovaujantį Rimantą Šadžių savo kandidatu į šį postą – prezidentui pateikė dabartinio viceministro Kristupo Vaitiekūno pavardę.
Kaip teigė pati politikė, R. Šadžių nuspręsta keisti, mat norėta pasirinkti savo „dešiniąją ranką“.
„Istoriškai yra taip susiklostę, kad kiekvienas premjeras, ateidamas į Vyriausybę, pasirenka savo dešinę ranką. Tai taip jau yra, kad finansų ministras yra dešinioji ranka, ir artimiausią komandos narį pasirenka pats premjeras“, – žurnalistams praėjusią savaitę sakė I. Ruginienė.
Šiuo metu, po Gintauto Palucko atsitatydinimo, R. Šadžius laikinai eina ir ministro pirmininko pareigas.
