„X“ sukurta netikra I. Ruginienės paskyra: skleidžia melagienas apie V. Adamkų

2025 m. rugsėjo 1 d. 15:12
Socialiniame tinkle „X“ sukurta laikinosios socialinės apsaugos ir darbo ministrės, paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės paskyra yra netikra, praneša jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Socialiniame tinkle „X“ esanti neva mano paskyra, kur skelbiamos melagienos apie prezidentą Valdą Adamkų, yra netikra. Kol kas savo paskyros minėtame soc. tinkle neturiu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį rašė pati ministrė.
Ji tikina, kad šiuo metu specialistai aiškinasi situaciją, paskyrą stengiamasi pašalinti.
Paskyroje ne kartą skelbta apie V. Adamkaus mirtį, o pirmadienį pasirodė dar vienas skandalingas įrašas.
„Šis anketa yra netikra ir ją sukūrė italų žurnalistas Tommasso Debenedetti“, – skelbė įrašas.
Pastarasis yra žinomas dėl apgaulingų ir melagingų naujienų skleidimo. Pats T.Debenedetti anksčiau „The Guardian“ yra sakęs, kad taip elgiasi norėdamas apgauti naujienų portalų redaktorius ir parodyti žiniasklaidos silpnąsias puses.
Visgi kol kas neaišku, ar po netikra anketa slėpėsi išties jis.
