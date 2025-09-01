Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvoje viešės EK pirmininkė: su prezidentu aptars pasienio apsaugos ir gynybos klausimus

2025 m. rugsėjo 1 d. 06:36
Pirmadienį Lietuvoje lankosi Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen. Vizito metu politikė Medininkuose susitiks su šalies vadovu Gitanu Nausėda bei aptars Europos Sąjungos (ES) išorės sienos saugumo klausimus.
Daugiau nuotraukų (1)
„Dvišalio susitikimo metu bus aptarta situacija dėl valstybės sienos apsaugos ir gynybos, apžiūrėtas pasienis, įvertinti planai ir lėšų poreikis. Bus kalbama apie bendras iniciatyvas stiprinant Baltijos gynybos liniją ir „Rytų skydo“ projektą, aptariami ES daugiametės finansinės programos klausimai ir tolesnis ES atsakas į migracijos iššūkius“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Pastarasis EK pirmininkės vizitas Lietuvoje – besitęsiančios kelionės per 7 ES pasienio valstybes dalis. Skelbiama, kad pastarieji apsilankymai ir susitikimai su šalių vadovais skirti pabrėžti Briuselio paramą valstybėms narėms, susiduriančioms su iššūkiais, kuriuos kelia kaimyninės Rusija ir Baltarusija.
Vizitus U. von der Leyen pradėjo penktadienį, kai lankėsi Latvijoje, Suomijoje. Šeštadienį politikė viešėjo Estijoje, sekmadienį – Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Po apsilankymo Lietuvoje, pirmadienio popietę U. von der Leyen vyks į Rumuniją.
Pastarąjį kartą U. von der Leyen lankėsi Lietuvoje šių metų vasario pradžioje – kai Baltijos valstybės atsijungė nuo posovietinės elektros tinklų sistemos ir sinchronizavosi su kontinentinės Europos zonos tinklų.
Ursula von der LeyenEuropos Sąjunga (ES)Gitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.