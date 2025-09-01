Lietuvoje viešės EK pirmininkė: su prezidentu aptars pasienio apsaugos ir gynybos klausimus

„Dvišalio susitikimo metu bus aptarta situacija dėl valstybės sienos apsaugos ir gynybos, apžiūrėtas pasienis, įvertinti planai ir lėšų poreikis. Bus kalbama apie bendras iniciatyvas stiprinant Baltijos gynybos liniją ir „Rytų skydo“ projektą, aptariami ES daugiametės finansinės programos klausimai ir tolesnis ES atsakas į migracijos iššūkius“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Pastarasis EK pirmininkės vizitas Lietuvoje – besitęsiančios kelionės per 7 ES pasienio valstybes dalis. Skelbiama, kad pastarieji apsilankymai ir susitikimai su šalių vadovais skirti pabrėžti Briuselio paramą valstybėms narėms, susiduriančioms su iššūkiais, kuriuos kelia kaimyninės Rusija ir Baltarusija.
Vizitus U. von der Leyen pradėjo penktadienį, kai lankėsi Latvijoje, Suomijoje. Šeštadienį politikė viešėjo Estijoje, sekmadienį – Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Po apsilankymo Lietuvoje, pirmadienio popietę U. von der Leyen vyks į Rumuniją.
Pastarąjį kartą U. von der Leyen lankėsi Lietuvoje šių metų vasario pradžioje – kai Baltijos valstybės atsijungė nuo posovietinės elektros tinklų sistemos ir sinchronizavosi su kontinentinės Europos zonos tinklų.
