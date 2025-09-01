NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Praėjusį trečiadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino rusų orlaivį AN-124, kuris skrido iš žemyninės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį.
Tą pačią dieną sąjungininkų naikintuvai kilo atpažinti dviejų SU-24 orlaivių, kurie skrido iš Kaliningrado srities ir atgal.
Rusijos lėktuvai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, o radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė tik AN-124 orlaivis.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.