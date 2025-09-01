Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Paaiškėjo, ką R. Žemaitaitis planuoja teikti į Aplinkos ministerijos vadovus

2025 m. rugsėjo 1 d. 16:06
Lrytas.lt
Komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė Renata Saulytė sako sulaukusi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasiūlymo tapti aplinkos ministre, praneša naujienų agentūra BNS.
„Sulaukiau pasiūlymo prieš keletą dienų iš „Nemuno aušros“ lyderio. Labai rimtai svarstau šį pasiūlymą“, – BNS pirmadienį sakė R. Saulytė.
R.Saulytė agentūrai teigė prieš sutikdama eiti šias pareigas norinti suderinti požiūrius tarp jos ir ją galbūt į ministres teiksiančios „Nemuno aušros“.
Kaip priminė BNS, R.Saulytė komunikacijos srityje dirba nuo 2004 metų, yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo valdytojos „Maxima“ grupės komunikacijai.
Taip pat ji dirbo medicinos ir mokslo įrangos gamintojos „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
Nuo šių metų gegužės kelis mėnesius ji dirbo Teisingumo ministerijos kanclere, bet pasitraukė motyvuodama nesutarimais su ministru Rimantu Mockumi.
