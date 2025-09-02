Gelbėtojų vadovas prakalbo apie vietą, kur tragiškai žuvo M. Kieras: iš kur vandenyje galėjo atsirasti kuolas?

Nelaimė įvyko Anykščių rajone, Šventosios upėje. Su portalu Lrytas antradienį kalbėjęs Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas pažymėjo, kad būtent šioje vietoje nelaimė nutiko pirmą kartą – mat vietovė nėra kažkuo išskirtinė.
Jis taip pat paaiškino, kodėl vandenyje kartais gali atsirasti įvairių kuolų ir kartu priminė svarbiausią taisyklę, kaip reikėtų elgtis prie mažiau žinomų vandens telkinių.
„Upės nenuspėsi“
Kaip jau anksčiau atskleidė velionio draugas Šarūnas Kuliešius, nelaimė įvyko M.Kierui su šeima ilsintis prie upės.
„Kaip man jo žmona sakė, jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas. Aš spėju, kad ten turbūt upėje buvo kažkokie kuolai ar dar kažkas [į ką jis trenkėsi], – LRT teigė vyras. – Buvo su šeima ir va taip atsitiko...“
Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas S.Slavinskas tikino kol kas negalintis atsakyti, ar žūtį sukėlė būtent upėje buvę kuolai – tą esą parodys ikiteisminis tyrimas. Tačiau, teigė jis, tokių situacijų nutikti tikrai gali.
„Ne tik Šventosios upė, bet turbūt visos upės yra, sakykime, pavojingos tuo, kad vaga keičiasi. Kiekvieną pavasarį ją keičia įvairūs ledonešiai, nešami visokie rąstai, išvirtę medžiai, ir ta upė yra pakankamai pavojinga tiek savo srove, tiek ir visais povandeniniais daiktais – pavyzdžiui, ir akmenimis“, – Lrytas sakė S.Slavinskas.
Dėl to, pasak specialisto, ugniagesiai dažnai ir perspėja žmones, kad šie nesimaudytų nežinomose vietose, ypač nešokinėtų, jeigu ta vieta yra nepažįstama, neištirta.
„O jeigu ten ir galėjo būti kažkas panašaus į kuolą, tai upėse būna ir įvairių lieptelių, per eilę metų jie sutriūšta – nelieka paties liepto, bet lieka kažkokia konstrukcija ar dalis. Galėjo būti ir toks dalykas.
Tos upės nenuspėsi – jeigu gerai nežinai tos vietos, tai ir nežinosi, ar ten kažkas buvo prieš daug metų, ar nebuvo“, – svarstė Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas.
S.Slavinsko teigimu, tai – pirmas toks atvejis per jo karjerą, kad incidentas įvyko būtent toje upės vietoje.
„Šiaip kitur mes turėdavome galbūt daugiau iškvietimų dėl Šventosios užtvankų, kas yra pačiame Anykščių mieste, esame turėję incidentų ir iškvietimų.
Būtent ta vieta nėra niekuo išskirtinė – čia gal pirmas atvejis, kada mes čia turime skenduolį. Upė ilga, ir tų skenduolių vienoje ar kitoje vietoje kartais būna, bet negalėčiau išskirti būtent tos vietos“, – komentavo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas.
Primena svarbiausią taisyklę
Kiek per metus būna panašių nelaimių, kai žmonės vandenyje susižeidžia ar net žūsta, esą pasakyti sunku – mat ir pagalbos prireikia ne visiems.
„Jeigu žmogus susižaloja tik ranką ar koją, mes tikrai tame nedalyvaujame – mes kviečiami tada, kai dažniausiai būna jau tragiškos pasekmės ir ieškome nuskendusio žmogaus arba skęstančiojo, jeigu matoma, kad žmogus skęsta“, – aiškino S.Slavinskas.
Apskritai Šventosios upė, pasak jo, nėra tokia, kur dažnai įvyksta nelaimės. Galbūt, svarstė pašnekovas, žmonės jau elgiasi atsakingiau, geriau šią upę ir pažįsta.
„Ši vasara, patys matote, kad nebuvo jau tokia labai karšta ir palanki maudynėms, tai mažiau buvo ir iškvietimų“, – kalbėjo S.Slavinskas.
Anot Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko, pasitaiko atvejų, kad ir jaunimas su virvėmis šokinėja į vandenį, pramogauja, todėl svarbiausia yra nepamiršti esminių taisyklių.
„Kaip tik šeštadienį per radiją teko girdėti būtent tą raginimą, kad atsargiai maudykitės nepažįstamose vietose. Tikrai tos sklaidos yra, ir, manau, kuo dažniau tai kartosime, tuo galbūt labiau gyventojai išgirs, kad tai yra tikrai pavojinga, atkreips dėmesį ir pasisaugos.
Nes saugotis tikrai reikia“, – pabrėžė S.Slavinskas.
M.Kieras buvo vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, kuris per visą šalies istoriją 20 metų iš eilės (1999–2018 m.) dalyvavo pasaulio čempionatuose.
Nacionalinėje komandoje gynėjas sužaidė 100 rungtynių, o paskutiniajame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono aukso medalį.
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį savo ruožtu pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Mindaugas Kieras
