I. Ruginienė: man atrodo, kad opozicija išsigando

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:34
Naująją Vyriausybę formuojanti socialdemokratė Inga Ruginienė sako esanti užtikrinta dėl visų prezidentui pateiktų kandidatų į ministrus kompetencijų. Tuo metu viešojoje erdvėje keliamos abejonės dėl būsimos Vyriausybės narių kompetencijų, pasak jos, tėra opozicijos jaučiamos baimės rezultatas.
„Man atrodo, kad opozicija tiesiog išsigando šiek tiek mūsų Vyriausybės, kad mes galime kažką atlikti šiek tiek kitaip nei buvo susiformavę stereotipai. Ir dėl to lieka vienintelė korta, kuria gali sužaisti – nekompetencija. Čia toks įprastinis būdas sumenkinti kitus, kad galbūt mažiau matytųsi tie darbai, kuriuos dirbame“, – antradienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Į mūsų Vyriausybę ateina žmonės su reikiama patirtimi, kokią sritį bepaimsi. Manau, tikiuosi ir to reikalausiu, kad jie susitvarkytų. Ir susitvarkys tikrai puikiai“, – pridūrė ji.
Pastaruoju metu aiškėjant kandidatų į ministrus pavardėms, viešojoje erdvėje kilo nemažai diskusijų dėl jų turimos patirties bei kompetencijų eiti pareigas.
Bene daugiausia klausimų sukėlė galima kandidatė į aplinkos ministres Renata Saulytė, į kultūros ministres siūloma Vaida Aleknavičienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovu deleguojamas Edvinas Grikšas bei Rimantą Šadžių finansų ministro poste pakeisti turintis Kristupas Vaitiekūnas.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Inga RuginienėopozicijaVyriausybė
