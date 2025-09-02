Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė persigalvojo: nėra taip, kad E. Grikšas man yra nežinomas

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:15
Prieš kelias dienas pripažinusi, kad nepažįsta į ekonomikos ir inovacijų deleguojamo Edvino Grikšo, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė keičia savo poziciją. Antradienio rytą pirmą kartą susitikusi su „valstiečių“ į Vyriausybę pasiūlytu E. Grikšu, politikė tvirtino, kad tai – ne „pirmas susidūrimas“ su kandidatu.
„Keistas procesas pastarąsias savaites vyksta. Iš tikrųjų, nėra taip, kad tai man nežinomas kandidatas. Su „valstiečių“ partija ir jos pirmininku Aurelijumi Veryga kandidatą mes esame aptarę netgi kelis kartus – nuo pat biografijos smulkmenų iki visų kitų.
Ir normalu, kad per tokį siaurą laikotarpį aš šiuo metu tą darau – susitinku su laikinais ministrais, kurie persikels į naują Vyriausybę, ir su kandidatais. Procesas vyksta, manau, labai normaliai“, – antradienio rytą susitikusi su E. Grikšu žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Nėra taip, kad čia yra mano pirmas susidūrimas ir pirmos žinios apie kandidatą“, – aiškino ji.
