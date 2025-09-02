Kviečiame teikti kandidatūras „Įvairiaspalvis Vilnius“ apdovanojimams

Naujienų portalo iniciatyva „Įvairiaspalvis Vilnius“ siekia paskatinti viešą diskusiją apie tai, kas kuria šiuolaikinį Vilnių – atvirą, įvairiapusį, demokratišką. Tai kvietimas pažvelgti į mūsų miestą per žmonių ir bendruomenių istorijas, kurios liudija apie sėkmingą integraciją, kultūrinį bendradarbiavimą, pilietinį aktyvumą ir tarpusavio supratimą.
Ši Lrytas iniciatyva svarbi visai visuomenei, nes skatina pilietinį įsitraukimą, kviesdama gyventojus ne tik stebėti, bet ir dalyvauti atrenkant šviesuolius ir svarbiausias iniciatyvas. Taip pat padeda mažinti socialinę atskirtį ir stereotipus, atskleisdama tikras ir įkvepiančias istorijas apie bendruomenių gyvenimą bei skatina tautinį tapatumą ir pagarbą kitoniškumui, nes įvairovė – tai ne grėsmė, o galimybė augti visiems kartu.
Apdovanojimai – tai ne tik padėka už konkrečius darbus. Tai matomumo suteikimas žmonėms ir iniciatyvoms, kurios dažnai lieka už viešosios erdvės ribų, tačiau daro tikrą poveikį mūsų visuomenei.
Siūlykite kandidatus, kurie jūsų manymu nusipelnė įvertinimo šiose kategorijose:
– Metų iniciatyva – už renginį, akciją ar projektą, skatinusį integraciją ar pilietiškumą.
– Metų balsas – žiniasklaidos atstovas ar visuomenininkas, aktyviai atstovaujantis įvairioms bendruomenėms.
– Metų bendruomenė – ryškiausia, aktyviausia tautinė ar vietos bendruomenė.
– Metų politikas, kuriam rūpi tautinės mažumos – savivaldos ar nacionalinės politikos veikėjas.
– Metų ambasadorius – NVO, institucija ar bendruomenės lyderis, jungiantis žmones ir idėjas.
Terminai:
Kandidatų teikimas: iki rugsėjo 11 d. 23:59 val.
Balsavimas portale Lrytas vyks: rugsėjo 14 d. – spalio 5 d.
Kviečiame bendruomenes jungtis! Dalinkitės savo istorijomis, siūlykite šviesuolius, kalbėkite apie tai, kas jums svarbu. Jūsų bendruomenės indėlis į Vilnių yra neatsiejama mūsų visų istorijos dalis.
Iniciatyva „Įvairiaspalvis Vilnius“ – tai galimybė keisti požiūrį, augti kaip visuomenei ir sukurti tvirtesnius ryšius tarp mūsų visų. Laimėtojai bus paskelbti ir apdovanoti Lrytas rengiamos konferencijos „Saugumo kodas“ metu. Iniciatyvos partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.
Lrytas.ltTautinių mažumų departamentasVilniaus miesto savivaldybė
Rodyti daugiau žymių