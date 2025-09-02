Premjerė apie R. Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres: matau galimybę dirbti

„Tai yra žmogus, kuris jau dirbo Vyriausybėje, ji dirbo Teisingumo ministerijoje, tai tam tikrą patirtį tikrai turi. Aš manau, kad suformavusi komandą iš reikiamų sričių specialistų – visiškai matau galimybę dirbti, bet dar šią savaitę su ja susitiksiu, turiu lūkesčių sąrašą“, – žurnalistams antradienį teigė I. Ruginienė.
Pasak premjerės, „Nemuno aušra“ į Aplinkos ministerijos vadovo postą pasiūlė kelias pavardes, tačiau politikė jų neįvardino.
Kaip pabrėžė I. Ruginienė, naujoje Vyriausybėje dirbs kompetentingi kabineto nariai.
„Į mūsų Vyriausybę ateina žmonės su reikiama patirtimi“, – tikino ji.
Dabar aplinkos ministro pareigas laikinai eina taip pat „aušriečių“ iškeltas Povilas Poderskis, tačiau tiek prezidentas Gitanas Nausėda, tiek jis pats teigė savęs nebematantis toliau dirbant Ingos Ruginienės Vyriausybėje.
R. Saulytė nuo gegužės buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau tose pareigose dirbo tik kelis mėnesius. Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininės įrangos gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
