Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

R. Saulytė priėmė „aušriečių“ siūlymą tapti aplinkos ministre

2025 m. rugsėjo 2 d. 15:38
Papildyta
Komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė Renata Saulytė teigia priėmusi „Nemuno aušros“ siūlymą tapti šios partijos deleguojama kandidate į aplinkos ministro postą, praneša LRT radijas. Tuo metu pats „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad kol kas nėra žinoma, kuris iš partijos kandidatų į Aplinkos ministerijos vadovo kėdę susitiks su prezidentu.
Daugiau nuotraukų (4)
Pati R. Saulytė sako turinti reikiamų kompetencijų darbui ministerijoje, mat profesinės karjeros laikotarpiu yra dirbusi tvarumo srityje.
„Teko girdėti, kad mane sieja tik su viena sritimi, tai yra komunikacijos eksperto sritimi, tačiau truputėlį praleidžiamas beveik 15 metų tarpsnis, kai aš daug dirbau tvarumo srityje, taip pat teko nemažai darbuotis ir kaip pokyčių vadovei pastaruosius dvejus metus kitame sektoriuje, susisiekimo sektoriuje, tačiau bendrų taškų išties buvo labai nemažai“, – LRT radijui antradienį teigė R. Saulytė.
„Oponentams, kurie sako, kad man tikrai pristigs patirties – visais atvejais aš esu pasirengusi burti ekspertų komandą, kurie tam tikrais klausimais svarbiose srityse talkins“, – pridūrė ji.
Pasak LRT radijo, šiuo metu nėra aišku, kada galėtų įvykti potencialios kandidatės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda.
Tuo metu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė, kad šiuo metu nėra aišku, su kuriuo iš dviejų partijos kandidatų į ministro postą šalies vadovas susitiks.
„Šiandieną, matyt, dar sunku pasakyti, kuris iš kandidatų eis, premjerė susitiks su abiem kandidatais ir priims sprendimą, kuris yra tinkamiausias užimti šitas pareigas“, – LRT radijui teigė politikas.
Kaip Eltai patvirtino paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, Vyriausybės vadovės susitikimas su R. Saulyte suplanuotas šį ketvirtadienį.
R. Saulytė nuo gegužės taip pat buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau šiose pareigose dirbo tik kelis mėnesius.
Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
ELTA primena, kad Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Su kandidatais į ministrų postus šiomis savaitėmis susitinka ir prezidentas.
Renata SaulytėRemigijus ŽemaitaitisVyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.