R. Žemaitaitis pratrūko dėl tvarkos ŽŪM: „Ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka“

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:50
Laikinajam žemės ūkio ministrui Ignui Hofmanui nesuprantant, kodėl nuspręsta ieškoti jam pamainos, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministerijos personalui reikėjo griežtesnės rankos. Visgi, politikas tikisi, kad I. Hofmanas liks dirbti į ministrus kandidatuojančio Andriaus Palionio komandoje.
„Buvo toks partijos sprendimas, valdyba (nusprendė – ELTA). Noriu, kad Ignas ir toliau liktų prie Andriaus (Palionio – ELTA) dirbti. Ministerijoje reikia griežtesnės rankos, kas liečia personalą“, – žurnalistams prieš susitikimą su premjere Inga Ruginiene teigė R. Žemaitaitis.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – akcentavo jis.
Tuo metu kalbėdamas apie A. Palionio kandidatūrą, „aušriečių“ lyderis sakė kol kas neišgirdęs neigiamų indikacijų iš Prezidentūros.
„Neigiamos pozicijos negavau, bent jau informacijos neturiu. Manau, kad ten viskas yra gerai“, – sakė R. Žemaitaitis.
Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.
Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu. Kandidatas į žemės ūkio ministrus tikina sulaukęs kvietimo kandidatuoti į šias pareigas iš paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės. Anot jos, toks pasiūlymas buvo suderintas su „Nemuno aušra“.
Remigijus ŽemaitaitisIgnas HofmanasNemuno aušra
