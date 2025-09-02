Vilniaus oro uosto darbą vėl sutrikdė dronas: ore ratus suko ir lėktuvas „Spartan“ su G. Nausėda

Viename iš lėktuvų skrido ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Tai portalui Delfi patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.
Kaip savo „Facebook“ puslapyje rašė „Lithuanian Planespotters“, lėktuvas ore ratus suko apie 30 min.
„Lietuvos karinių oro pajėgų C-27J „Spartan“ negalėjo iš karto nusileisti Vilniuje dėl pranešto drono
Kiek po devintos valandos vakaro Lietuvos karinių oro pajėgų transportiniu lėktuvu Alenia C-27J „Spartan“ į Vilnių grįžęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda negalėjo iš karto nusileisti Vilniaus oro uoste. Skrydžių valdymo tarnybos gavo pranešimą apie galimą drono veiklą oro uosto prieigose, todėl nusileidimai buvo sustabdyti iš abiejų tako pusių.
Priartėjęs prie oro uosto lėktuvas atliko „missed approach“ manevrą ir apie 30 minučių laikėsi ore, sukdamas ratus virš Nemenčinės. Vėliau, situacijai tapus saugiai, orlaiviui buvo suteiktas leidimas leistis naudojant instrumentinio tūpimo sistemą (ILS). Prezidentą skraidinęs Spartanas sėkmingai nusileido Vilniuje“, – rašoma įraše.
Kaip sako valstybės vadovo patarėjas komunikacijai Tomas Beržinskas, lėktuvas iškart nusileisti negalėjo dėl oro erdvėje pastebėto drono.
„Prezidentas grįžinėjo iš vizito Suomijoje, o kažkur šalia Vilniaus lėktuvą pilotuojantys lakūnai gavo informaciją, kad šalia oro uosto užfiksuotas dronas ir leistis nesaugu. Lakūnai ėmėsi reikalingų saugumo priemonių ir „Spartanas“ po kurio laiko sėkmingai nusileido“, – Eltai patvirtino T. Beržinskas.
Flightradar24.com duomenimis, lėktuvas su valstybės vadovu iš Suomijos pakilo apie 19 val. ir Lietuvoje nusileisti turėjo 20.40 val. Tiesa, nesklandumai nulėmė, kad orlaivis VNO pasiekė tik 21.16 val.
„Oro navigacija“: grėsmės nėra, eismas atnaujintas
Kaip teigia bendrovė „Oro navigacija“, dronas buvo pastebėtas Liepkalnyje, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad grėsmės nėra ir sustabdytas eismas buvo atnaujintas.
„Iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo gavome pranešimą, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas. Tuomet suveikė skrydžių saugos procedūros – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, eismas vėl atnaujintas“, – teigia „Oro navigacija“ Eltai perduotame komentare.
„Aiškinamės kartu su kitomis tarnybomis, koks dronas sutrikdė orlaivių eismą“, – pridūrė bendrovė.
Suomijoje prezidentas G. Nausėda pirmadienį stebėjo Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynes su Suomija, o antradienį susitiko su valstybės prezidentu Alexanderiu Stubbu. Trečiadienį prezidentas darbo vizitu planuoja vykti į Daniją.
