„STT, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimai daryto neteisėto poveikio laikinajam žemės ūkio ministrui, pradėjo informacijos vertinimą ir aplinkybių patikslinimą“, – Eltai patvirtino tarnybos atstovė žiniasklaidai Renata Keblienė.
„Įvertinus aplinkybes, bus priimtas procesinis sprendimas pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – pridūrė ji.
Pasak R. Keblienės, STT per 10 dienų turėtų įvertinti situaciją ir priimti procesinį sprendimą.
I. Hofmanas sulaukė STT kvietimo atvykti į apklausą
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus aplinkybių patikslinimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio galimai daryto spaudimo Ignui Hofmanui, laikinasis žemės ūkio ministras teigia trečiadienio rytą gavęs kvietimą atvykti į apklausą.
„Šiandien ryte gavau kvietimą atvykti į apklausą“,– teigė žemės ūkio ministras.
„Jeigu yra tokia tvarka, aš pirmą kartą susiduriu su tokia situacija, tai turbūt viskas yra gerai, tegul jie dirba savo darbą“, – apie STT pradėtą aplinkybių patikslinimą sakė I. Hofmanas.
Kaip antradienį skelbė LRT, I. Hofmanas teigia, kad „Nemuno aušros“ partijos pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – portalui teigė laikinasis žemės ūkio ministras.
I. Hofmanas taip pat šmeižtu pavadino „aušriečių“ lyderio pasisakymus apie tai, kad jis nekontroliavo ŽŪM darbuotojų, o jie esą dirbo nuotoliniu būdu arba darbo laiką leido grožio salonuose.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas žemės ūkio ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą, kuris jau spėjo susitikti ir su prezidentu Gitanu Nausėda. Tiesa, Prezidentūra pasitikėjimo pastaruoju politiku dar neišreiškė.
