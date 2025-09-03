Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
E. Sabutis sako, jog institucijos diskutuos dėl galimybės plėsti dronų neskraidymo zonas

2025 m. rugsėjo 3 d. 12:27
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Vilniaus oro uoste trumpam sustabdžius skrydžius dėl Liepkalnyje pastebėto drono, laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis sako, kad atsakingos tarnybos į susiklosčiusią situaciją sureagavo tinkamai. Vis tik, pasikartojant panašiems atvejams, trečiadienį rengiamas tarpinstitucinis pasitarimas, kurio metu bus diskutuojama, ar nereikėtų plėsti zonų, kuriuose draudžiama skraidyti dronams.
„Labai džiaugiuosi, kad mūsų tarnybos ir kitos tarnybos sureagavo laiku, labai tiksliai, taip, kaip ir reikėjo sureaguoti. Buvo vienas visiems žinomas skrydis truputį sulaikytas, bet paskui sėkmingai nusileido“, – trečiadienį žurnalistams sakė E. Sabutis.
„Apie tai šiandien bus kalbamasi – ar plėsti tą (dronų neskraidymo – ELTA) zoną, ar plėsti draudimo apimtį. Bet reikia išgirsti ir visas kitas institucijas“, – sakė jis, užsimindamas, kad tarpinstituciniame susitikime bus kalbamasi su Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijomis.
Kaip Susisiekimo ministerija skelbė anksčiau, antradienio vakarą skrydžiai buvo pristabdyti dėl reklaminiais tikslais pakelto ir reikalavimų nesilaikiusio bepiločio orlaivio.
Klausiamas, ar žinoma, kodėl dronas buvo pakeltas nesilaikant nurodymų, E. Sabutis teigė kol kas negalįs atsakyti.
ELTA primena, kad antradienio vakarą prezidentą Gitaną Nausėdą iš Suomijos skraidinęs lėktuvas „Spartan“ pusvalandį negalėjo saugiai nusileisti Vilniaus oro uoste – oro erdvėje buvo pastebėtas dronas.
Susisiekimo ministerijos teigimu, Liepkalnyje skraidęs bepilotis buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant laiko reikalavimų. Dėl incidento planuojama susitikti su Lietuvos oro uostų (LTOU) ir „Oro navigacijos“ atstovais.
Šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos.
