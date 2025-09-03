Advokatas: laidoje dalyvavusiam G. Nausėdai VRK bando taikyti administracinę atsakomybę

„Mes teigiame, kad ši byla turėtų būti nutraukta dėl prezidento imuniteto instituto pažeidimo. Jam turi būti taikomas imuniteto institutas, jo asmuo neliečiamas, kol eina pareigas, jis negali būti patrauktas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn“, – trečiadienį Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmuose vykusiame posėdyje kalbėjo advokatas.
Pats prezidentas G. Nausėda bylos nagrinėjime nedalyvavo. Kaip skelbė Prezidentūra, G. Nausėda trečiadienį išvyko darbo vizito į Daniją, kur susitiks su Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) ir Ukrainos vadovais. Trijų teisėjų kolegija bylos nagrinėjimui be paties pareiškėjo kliūčių nematė.
Teismas bylą išnagrinėjo per vienintelį suengtą posėdį ir savo sprendimą skelbs rugsėjo 16 dieną.
Advokatas J. Vilys sako, kad administracinės atsakomybės sąvoka yra daug platesnė – tai yra įvairi atsakomybė. Jis išreiškė abejones dėl VRK sprendimo pagrįstumo.
„Kaip neįžeidžiant pasakyti – tai tikrai trikdymas veiklos su nelabai reikšmingais argumentais, bandoma įvelti poną prezidentą į smulkių administracinių procedūrų aiškinimąsi. Jis užsiėmęs tikrai daug rimtesniais ir sudėtingesniais dalykais. Valstybės valdymas yra aukštesnė vertybė pagal Konstituciją. Vienintelė atsakomybė gali būti taikoma Nausėdai – tik konstitucinė atsakomybė. Šiuo atveju bandymai taikyti atsakomybę yra nepagrįsti fakto prasme ir negalimi procesiškai, kol prezidentas eina savo pareigas ir vykdo savo funkcijas“, – sakė advokatas.
J. Vilys sako, kad prezidentui turi būti taikomas imuniteto institutas – jo asmuo neliečiamas, kol eina pareigas, jis negali būti patrauktas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, o VRK priimtas sprendimas G. Nausėdos atžvilgiu yra ne kas kita, o administracinė kandidato atsakomybė.
Advokatas taip pat argumentavo, kad nei skleidžiant informaciją apie laidą, nei pačios laidos metu G. Nausėda neturėjo jokio tikslo propaguoti, kalbėti apie rinkimus ar siekti geresnio rinkimų rezultato.
„Paminklo atidarymas irgi būtų informacija apie žmogų, jau reikštų, kad skleidžia kažkokią informaciją apie save“, – ironizavo prezidento atstovas.
Jis prašo VRK sprendimą pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu bei priteisti G. Nausėdai bylinėjimosi išlaidas.
J. Vilys teigė, kad skundu teismui siekiama panaikinti G. Nausėdai nepalankų VRK sprendimą. Advokato manymu, komisija buvo šališka, balsavo pagal partijų interesus.
„Mes manome, kad VRK sprendimas yra nepagrįstas. Iš esmės VRK priiminėja nebūtinai teisinius, o daugiau politinius sprendimus. Tai nėra kažkokia blogybė, bet jie priima sprendimus pagal interesus, pagal komisijos narius delegavusių partijų interesus. Tai tas sprendimas buvo pakankamai akivaizdžiai šališkas, buvo prisikabinėjama prie to, prie ko kitu atveju prisikabinama nebuvo. Tai yra nesolidu. Kaip nurodo ir Konstitucinio Teismo praktika, prezidento institucija yra gerbiama tam, kad jis galėtų vykdyti savo funkcijas. Čia yra kabinėjamasi, vyksta toks politikavimas“, – komentavo J. Vilys.
ELTA primena, kad šių metų sausį VRK nusprendė, jog praėjusių metų balandį Palangos koncertų salėje filmuota laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje dalyvavo G. Nausėda, bei renginio viešinimas yra laikytini paslėpta politine reklama.
Apie pastarąją laidą viešojoje erdvėje kelti klausimai dar pernai pavasarį – svarstyta, ar toks renginys nėra politinė reklama ir vieno kandidato propagavimas. Visgi, tuo metu Prezidentūros atstovai tvirtino, kad G. Nausėda laidoje dalyvaus ne kaip kandidatas į prezidentus, bet kaip pareigas einantis šalies vadovas, todėl „Kitokie pasikalbėjimai“ nebus politinės kampanijos dalimi.
Pernai gegužę vykusiuose rinkimuose G. Nausėda buvo perrinktas antrajai kadencijai prezidento poste.