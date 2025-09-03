Ministerija: G. Nausėdos skrydį sutrikdžiusį droną pakėlė „Teltonikos“ samdyta įmonė

„Paaiškėjo, kad leidimas pakelti droną buvo suderintas su bendrove „Oro navigacija“, o patį droną pakėlė kompanijos „Teltonika“ pasamdyta įmonė“, – teigia ministerija.
Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), remdamasi „Oro navigacijos“ pateikta informacija, šiuo metu atlieka išsamų administracinio nusižengimo tyrimą.
Dėl incidento ministerijoje trečiadienį vyko tarpinstitucinis susitikimas, aptartos įvykio aplinkybės, taikytos priemonės bei galimos tobulintinos skrydžių saugos užtikrinimo priemonės.
„Atsakingų institucijų vertinimu, saugumo algoritmai, reaguojant į radarais užfiksuotą bepilotį orlaivį, suveikė tinkamai“, – pranešama po susitikimo.
Nustačius pažeidimų, atsakomybė gali tekti įmonės, pakėlusios droną, vadovui, jam gresia bauda nuo 400 iki 800 eurų už bepiločio orlaivio naudojimo taisyklių pažeidimus.
Pasak ministerijos, siekdamos ateityje kuo greičiau atnaujinti oro eismą po panašių incidentų ir išvengti trikdžių, institucijos sutarė tobulinti sprendimų priėmimo procesus ir veiksmų koordinavimą.
ELTA primena, kad antradienio vakarą prezidentą Gitaną Nausėdą iš Suomijos skraidinęs lėktuvas „Spartan“ pusvalandį negalėjo saugiai nusileisti Vilniaus oro uoste – oro erdvėje buvo pastebėtas dronas.
Susisiekimo ministerijos teigimu, Liepkalnyje skraidęs bepilotis buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant laiko reikalavimų.
Šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos.
Gitanas NausėdaSpartandronas
