Po galimo R. Žemaitaičio spaudimo I. Hofmanui – I. Ruginienės reakcija

„Man, kas nepatinka, kad tokios istorijos iškyla tada, kuomet yra atleidžiami žmonės. Šiai dienai I. Hofmanas nebuvo pakviestas į naują Vyriausybę ir staiga mes girdime įvairias istorijas“, – trečiadienį LRT Radijui teigė I. Ruginienė.
„Tai mano pagrindinis klausimas, o tai, kur I. Hofmanas buvo visus devynis mėnesius, kuomet šitas procesas vyko? Kodėl jis įdarbino tuos žmones ir, kodėl jis pasidavė tokiai įtakai ir buvo visų šitų istorijų dalimi?“ , – pridūrė ji.
Jos manymu, susiklosčius tokiai situacijai, ministrai turi kreiptis į premjerą.
„Tai, jeigu jis matė, kad kažkas vyksta negerai, pirmiausia, ką ir aš norėčiau ir, kokį reikalavimą kelsiu savo ministrams, tai pirmiausia turi būti signalizuojama premjerui, kad yra tokia situacija, tokios įtampos ir tada turi įsikišti premjeras ir tą spręsti“, – teigė premjerė.
„Tačiau kalbėti apie tai jau vėliau, tarsi tu nebuvai šitos istorijos dalimi, tai šiek tiek atrodo keista“, – sakė I. Ruginienė.
R. Žemaitaičiui pažėrus neigiamas replikas I. Hofmano vadovaujamos Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) personalui, premjerė teigia tokių pasisakymų netoleruojanti.
„Pirmiausia, pasisakymai apie darbuotojus yra netoleruotini. Čia griežtai labai vertinu, neigiamai tokius epitetų klijavimus. Pati dirbu ministerijoje, pradirbau, tuos bus metai, matau atsidavimą žmonių, matau, kaip jie dirba nuoširdžiai ir daug“, – pabrėžė ji.
„Aš prieš savo minsterijos darbuotojus lenkiu galvą ir sakau jums didelį „ačiū“. Man buvo didžiulė garbė su jais dirbti. Net neabejoju, kad kitose ministerijose taip pat nuoširdžiai dirba žmonės, – pridūrė paskirtoji premjerė.
Anot jos, tai R. Žemaitaičio sąžinės klausimas.
„Tai man nepriimtina tokie pasisakymai ir tegul tai lieka visuomenės vertinimas Žemaitaičio sąžinės klausimui“, – sakė I. Ruginienė.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams teigė „Nemuno aušros“ lyderis.
Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
