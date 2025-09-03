Po I. Hofmano teiginių dėl patirto spaudimo – Prezidentūros reakcija

„Prezidentūra pasitiki STT kompetencija nustatyti, ar laikinojo žemės ūkio ministro teiginiai dėl galimai patirto spaudimo turi pagrindo“, – Eltai perduotame komentare rašė Gitano Nausėdos patarėjas Ridas Jasiulionis.
Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. Pats I. Hofmanas sulaukė STT kvietimo trečiadienį atvykti į apklausą.
ELTA primena, kad I. Hofmanui nesuprantant, kodėl nuspręsta ieškoti jam pamainos, „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis sakė, kad ministerijos personalui reikėjo griežtesnės rankos.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams teigė R. Žemaitaitis.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
Ignas HofmanasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Prezidentūra
