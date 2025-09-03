STT vertins viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie A. Bužinską

„Pranešame, kad viešojoje erdvėje paskelbus informaciją apie galimus pažeidimus Vilniaus savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių skelbtuose viešųjų pirkimų konkursuose, vakar, rugsėjo 2 d., ryte generalinė prokurorė Nida Grunskienė pavedė STT atlikti publikacijose nurodytų faktinių aplinkybių vertinimą ir vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis priimti proceso sprendimą“, – Eltai teigė N. Grunskienės atstovė Rita Stundienė.
„Generalinė prokurorė vakar taip pat pavedė Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiajai prokurorei organizuoti viešojoje erdvėje pasirodžiusios šios informacijos vertinimą ir spręsti dėl būtinybės taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Tyrimą atlieka Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, LRT Tyrimų skyrius antradienį pranešė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bužinsko sutuoktinės darbovietė „Co:agency“ per pastaruosius kelerius metus laimi apie 15 proc. savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų.
Skelbiama, kad pastarajai įmonei laimėti pirkimus pradėjo sektis 2019 metais administracijos direktoriaus pavaduotoju tapus A. Bužinskui, o jam pradėjus eiti dabartines pareigas, laimėtų pirkimų suma išaugo dar labiau.
LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, 2019–2023 metais „Co:agency“ laimėtų pirkimų suma sudarė daugiau kaip 312 tūkst. eurų, o nuo 2023 iki 2025 m. išaugo iki 646 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad pastaruoju laikotarpiu savivaldybės komunikacijos skyriui ėmė vadovauti šioje įmonėje dirbusi Eglė Girdauskaitė-Mackelė.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Nida GrunskienėGeneralinė prokuratūra
Rodyti daugiau žymių