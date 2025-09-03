Su R. Žemaitaičiu kalbėjęsis Ž. Vaičiūnas: jeigu mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti

„Nežinau, čia ne man sprendimai, ne mano teikimai, ne man vertinti. Jeigu taip vertinant praktiškai, tikrai turėjome normalų pokalbį. O kaip bus toliau – bus matyti“, – trečiadienį žurnalistams sakė Ž. Vaičiūnas, klausiamas apie galimą likimą Energetikos ministerijos vadovo pareigose.
„Aš nevertinu konkrečių politinių jėgų, kadangi visa mano karjera buvo susijusi su technokratiniu požiūriu. Tą demonstravau visada. Tai mano pasirinkimas yra toks – jeigu valstybei mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti. Jeigu nereikalingos – turiu tikrai kitų reikalų, ką veikti“, – tvirtino jis, pasiteiravus, ar norėtų būti siejamas su R. Žemaitaičio vedama partija.
Remigijus ŽemaitaitisŽygimantas VaičiūnasNemuno aušra
