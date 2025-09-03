Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Su R. Žemaitaičiu kalbėjęsis Ž. Vaičiūnas: jeigu mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti

2025 m. rugsėjo 3 d. 12:39
Augustė Lyberytė
Su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu kalbėjęsis laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog būtų pasirengęs dirbti Ingos Ruginienės vedamoje Vyriausybėje. Vis tik kol kas nėra aišku, ar „aušriečiai“ norėtų matyti jį ministro poste.
„Nežinau, čia ne man sprendimai, ne mano teikimai, ne man vertinti. Jeigu taip vertinant praktiškai, tikrai turėjome normalų pokalbį. O kaip bus toliau – bus matyti“, – trečiadienį žurnalistams sakė Ž. Vaičiūnas, klausiamas apie galimą likimą Energetikos ministerijos vadovo pareigose.
„Aš nevertinu konkrečių politinių jėgų, kadangi visa mano karjera buvo susijusi su technokratiniu požiūriu. Tą demonstravau visada. Tai mano pasirinkimas yra toks – jeigu valstybei mano paslaugos yra reikalingos, esu pasirengęs dirbti. Jeigu nereikalingos – turiu tikrai kitų reikalų, ką veikti“, – tvirtino jis, pasiteiravus, ar norėtų būti siejamas su R. Žemaitaičio vedama partija.
