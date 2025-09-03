Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žiniasklaida: inspekcija pradėjo tyrimą SAM dėl mobingo

2025 m. rugsėjo 3 d. 08:06
Po šią vasarą žiniasklaidai išplatinto anoniminio skundo dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbuotojams taikomo mobingo, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) institucijoje pradėjo tyrimą, rašo portalas „15min“.
„Suprantama, kad anoniminis kreipimasis nėra tvirtas pagrindas informacijai pateikti, nes paaiškėjus besiskundžiantiems asmenims, valstybės tarnyboje vietos rasti bus sunku net kitose ministerijoje ar valstybinėse įstaigose. Taip veikia mobingas valstybės tarnyboje“, – buvo rašyta birželį žiniasklaidos priemonėms siųstame laiške.
Skelbiama, kad tyrimą atliekanti inspekcija šiuo metu vykdo ministerijos darbuotojų apklausą.
„Tyrimo metu atliekama darbuotojų apklausa, siekiant įvertinti darbuotojus veikiančius veiksnius“, – nurodė VDI Komunikacijos skyriaus atstovai.
Tyrimas buvo pradėtas į inspekciją kreipusis parlamentarei Jurgitai Sejonienei.
