Baigtas tyrimas dėl Lietuvos piliečių evakuacijos iš Izraelio

Įvertinusios evakuacijos organizavimą, tyrimą atlikusios atsakingos institucijos tarnybinių nusižengimų nenustatė, ketvirtadienį pranešė Vyriausybės kanceliarija.
Pasak jos, organizuojant evakuaciją buvo vadovautasi tokiu pačiu tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir sąveikos mechanizmu kaip ir vykdant ankstesnes piliečių evakuacijas iš regiono 2023 ir 2024 metais, vadovaujantis aktualiais galiojančiais teisės aktais.
Visgi po atlikto tyrimo Nacionalinis krizių valdymo centras, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijos pateikė siūlymus, kaip piliečių evakuacijos organizavimo procesą būtų galima patobulinti.
Pasak jų, Nacionalinis krizių valdymo centras galėtų sukurti veiksmų algoritmą, kurio remiantis ateityje būtų koordinuojami tokie ar panašūs įvykiai. Taip pat siūlyta apsvarstyti ir apibrėžti, kokiomis aplinkybėmis ir kada valstybė evakuoja savo piliečius, bei nustatyti sprendimų priėmimo hierarchiją.
ELTA primena, kad birželio viduryje Lietuvos institucijos vykdė Lietuvos piliečių evakuaciją iš Izraelio. Į Jordaniją autobusu pervežti asmenys Lietuvą turėjo pasiekti užsakomųjų skrydžių bendrovės „Skylence“ lėktuvu.
Tiesa, evakuacija buvo lydima skandalo. Prieš pat skrydį iš orlaivio buvo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius.
Kaip Eltai tuomet teigė „Skylence“ vadovė Vilma Vaitiekūnaitė, incidento priežastis – neatitikimai keleivio dokumentuose.
Tačiau pats M. Laurinavičius tokius įmonės argumentus vadino melu ir laikėsi nuomonės, esą jo išlaipinimas yra susijęs su dėl verslo Rusijoje anksčiau išsakyta kritika verslo grupės „Avia Solutions Group“ vadovui Gediminui Žiemeliui. Skrydį į Vilnių vykdė pastarajai priklausanti įmonė „Chapman Freeborn“. Savo ruožtu G. Žiemelis pateikė, kad M. Laurinavičius esą grasino susprogdinti orlaivį.
Netrukus M. Laurinavičiui buvo suplanuoti skrydžiai į Vieną, iš kur jį į Lietuvą pargabeno kariuomenės orlaivis „Spartan“.
