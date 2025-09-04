Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda: sunku rasti kandidatą, kurio kompetencijos pranoktų Ž. Vaičiūno

2025 m. rugsėjo 4 d. 15:42
Ūla Klimaševska
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad „aušriečiams“ būtų sunku rasti kandidatą, kuris kompetencijomis pranoktų praėjusioje Vyriausybėje energetikos ministru buvusį ir šiuo metu laikinai pareigas einantį Žygimantą Vaičiūną.
Daugiau nuotraukų (2)
„Galiu pakartoti tai, ką jau sakiau ne vieną kartą – ponas Vaičiūnas tikrai profesiniu požiūriu yra vienas iš tinkamiausių kandidatų tapti šiuo ministru arba tiksliau pratęsti savo veiklą. Tikrai būtų labai sunku surasti žmogų, kuris savo kompetencijomis pranoktų poną Vaičiūną“, – žurnalistams Vilniuje ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Ponas Vaičiūnas nėra kažkaip politiškai užsiangažavęs, todėl jis galėtų atlikti savo pareigas kaip toks technokratinis ministras“, – pridūrė jis.
Pasak šalies vadovo, nors galutinis sprendimas dėl deleguojamo Energetikos ministerijos vadovo kandidato tenka valdančiajai koalicijai, pats G. Nausėda tikino nekeičiantis savo pozicijos netvirtinti „aušriečių“ teikiamų partinių kandidatų.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.
Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Pats Ž. Vaičiūnas šią savaitę jau kalbėjo su R. Žemaitaičiu, vėliau teigė, jog būtų pasirengęs dirbti Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje, nors kol kas nėra aišku, ar „aušriečiai“ norėtų matyti jį ministro poste.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Gitanas NausėdaPrezidentūraEnergetikos ministerija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.