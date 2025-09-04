G. Nausėda: sunku rasti kandidatą, kurio kompetencijos pranoktų Ž. Vaičiūno

„Galiu pakartoti tai, ką jau sakiau ne vieną kartą – ponas Vaičiūnas tikrai profesiniu požiūriu yra vienas iš tinkamiausių kandidatų tapti šiuo ministru arba tiksliau pratęsti savo veiklą. Tikrai būtų labai sunku surasti žmogų, kuris savo kompetencijomis pranoktų poną Vaičiūną“, – žurnalistams Vilniuje ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Ponas Vaičiūnas nėra kažkaip politiškai užsiangažavęs, todėl jis galėtų atlikti savo pareigas kaip toks technokratinis ministras“, – pridūrė jis.
Pasak šalies vadovo, nors galutinis sprendimas dėl deleguojamo Energetikos ministerijos vadovo kandidato tenka valdančiajai koalicijai, pats G. Nausėda tikino nekeičiantis savo pozicijos netvirtinti „aušriečių“ teikiamų partinių kandidatų.
ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.
Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Pats Ž. Vaičiūnas šią savaitę jau kalbėjo su R. Žemaitaičiu, vėliau teigė, jog būtų pasirengęs dirbti Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje, nors kol kas nėra aišku, ar „aušriečiai“ norėtų matyti jį ministro poste.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
Gitanas NausėdaPrezidentūraEnergetikos ministerija
