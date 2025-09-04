Iš Prezidentūros – reakcija apie galimą spaudimą I. Hofmanui: linkėtume pranešti iš anksto

„Jeigu ministras tikrai turi informacijos, kad buvo spaudžiamas daryti kažką, kas yra neteisėta, tai manau, kad čia yra pilietinė pareiga informuoti apie tai tiek politinę vadovybę, tiek, jeigu tai yra kažkoks kitoks spaudimas, atitinkamas institucijas“, – LRT Radijui ketvirtadienį sakė F. Jansonas.
„Matyt, tai neturėtų būti tada, kai staiga paaiškėja, kad nebūsi ministru, jeigu jau buvai spaudžiamas, manau, informuoti kažką apie tai, ar tai būtų premjeras, ar prezidentas – reikėjo, kiekvienam ministrui linkėtume pranešti iš karto, jeigu yra tokie spaudimo faktai“, – teigė jis.
Dėl galimo R. Žemaitaičio spaudimo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovui aplinkybių patikslinimą pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), trečiadienį Ignas Hofmanas lankėsi jos apklausoje.
Pasak šalies vadovo patarėjo, šią situaciją ir jos aplinkybes privalu įvertinti teisėsaugai.
Pats laikinasis žemės ūkio ministras sakė, kad jo sprendimas pradėti viešai kalbėti apie galimą „aušriečių“ lyderio vykdytą spaudimą yra susijęs su Remigijaus Žemaitaičio šmeižtu prieš jį ir ministerijos darbuotojus, o ne besibaigiančia kadencija Vyriausybėje.
„Tik dabar viešoje erdvėje buvau apšmeižtas, apžmeižta žemės ūkio ministerija, jos darbuotojai. (…) Visada tas noras yra susieti su besibaigiančiu darbu – tai neturi jokio ryšio, ryšys yra tame, kad aš buvau apžmeižtas ir apšmeižtas dėl to, kad nevykdžiau tam tikrų norų, pageidavimų“, – tikino I. Hofmanas.
„Todėl aš dabar apie tai ir kalbu, šitie norai nebuvo išpildyti, aš esu žmogus, kurį nelabai ir paspausi, tai nesukėlė mano kažkokių priimtų veiksmų“, – pažymėjo jis.
Politikas pridūrė, kad apie „aušriečių“ lyderio spaudimą nebūtų prabilęs tuo atveju, jeigu R. Žemaitaitis nebūtų „paleidęs melo ir šmeižto“ apie jį ir jo vadovaujamos institucijos darbuotojas.
Pats „Nemuno aušros“ lyderis anksčiau R. Žemaitaitis sakė, kad ministerijos personalui reikėjo griežtesnės rankos.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams teigė R. Žemaitaitis.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
Frederikas JansonasRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
