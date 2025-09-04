K. Budrys: V. Putinas turėtų būti lydimas į Hagos teismą, o ne į limuziną

„Tai yra stipri deklaracija apie tai, kad pasaulio tvarka yra suklibinama. Stipri deklaracija, kad dabartinė tarptautinės teisės normomis pagrįsta tvarka, pagarba žmogaus teisėms, pagarba suverenitetui, kitų valstybių teritoriniam integralumui yra taikinyje“, – „Žinių radijui“ teigė K. Budrys.
„Jie (pareiškimai – ELTA) yra tikrai keliantys nerimą. Tie visi vaizdai, kur mes ir vėl matome ištiestą raudoną kilimą, garbingą palydą Putinui iki limuzino – jie mums disonuoja.
Tai, ką mes norėtume matyti, jeigu tikrai vadovautumėmės tarptautine teise ir priimtais sprendimais, tai už visus karo nusikaltimus įvykdytus Ukrainoje ir agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą pats Putinas ne iki limuzino turėtų būti vedamas, o į Hagos teismą“, – pabrėžė jis.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Hagoje už karo nusikaltimus Ukrainoje dar 2023 m. išdavė V. Putino arešto orderį. Šis orderis jam galios iki gyvos galvos.
ELTA primena, kad Rusijos prezidentas V. Putinas antradienį per susitikimą Pekine prieš didžiulį karinį paradą pareiškė Kinijos vadovui Xi Jinpingui, kad jų šalių ryšiai yra „beprecedenčio lygio“.
Tuo metu pirmadienį vykusiame susitikime Kinijos ir Rusijos vadovai kritikavo Vakarų vyriausybes: Xi smerkė kai kurių šalių „patyčias“ – užslėpta užuomina į JAV, o V. Putinas gynė Rusijos karą Ukrainoje ir kaltino Vakarus jį sukėlus.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį Pekine vyks karinis paradas, skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti, jame dalyvaus apie dvi dešimtys pasaulio lyderių, tarp kurių ne tik Rusijos prezidentas, bet ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas.
