Konservatoriai ir liberalai kreipėsi į G. Nausėdą: išreiškė prašymą dėl „Nemuno aušros“

Kreipimesi į Prezidentą prašoma neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros“ deleguojamo atstovo.
„Neabejojame, kad koalicija ras sprendimus, tačiau konstitucinis principingumas ir atsakomybė šiuo atveju daug svarbiau nei koaliciniai susitarimai, kurie gali sukelti ne tik visuomenės pasitikėjimo krizę, bet ir pakenkti nacionaliniams interesams“, – teigiama abiejų partijų lyderių laiške, pabrėžiant, kad energetikos sektorius yra vienas svarbiausių mūsų valstybės saugumo ir nepriklausomybės užtikrinimo elementų.
Visas kreipimosi tekstas:
Gerbiamas Lietuvos Respublikos Prezidente,
kreipiamės į Jus dėl Energetikos ministerijos kontrolės perėjimo į „Nemuno aušros“ politinę įtaką pagal naujai suformuotos koalicijos susitarimus.
Prašome Jūsų išnaudoti Konstitucijos Jums suteiktus įgaliojimus ir neskirti šios partijos deleguojamo kandidato vadovauti strateginę reikšmę mūsų energetinės šalies nepriklausomybę stiprinti turinčiai institucijai. Šiuo metu būtent energetikos sektorius yra vienas svarbiausių mūsų valstybės saugumo ir nepriklausomybės užtikrinimo elementų.
„Nemuno aušrai“ priklausantys politikai istoriškai kryptingai veikė prieš Lietuvos energetinę nepriklausomybę įgyvendinusias iniciatyvas, šmeižė ir bandė diskredituoti šiuos projektus įgyvendinančius asmenis.
Tokiais taikiniais buvo suskystintųjų dujų terminalas „Independence“, kurstytas visuomenės nepasitikėjimas įgyvendinant elektros sinchronizaciją su kontinentine Europa, šiuo metu taikiniu tapo vėjo jūrų parko projektą vystanti „Ignitis“ bendrovė, kurios delistingavimo iniciatyvos sulaukė kritiško ir Jūsų vertinimo.
Išaugsianti „Nemuno aušros“ atstovų įtaka energetikos sektoriui kels tiesioginę riziką, kad bus veikiama prieš nacionalinius interesus šioje strategiškai svarbioje srityje.
Paaiškėję „Nemuno aušros“ pirmininko veiklos metodai, kai Žemės ūkio ministro liudijimu jis buvo spaudžiamas įdarbinti prastos reputacijos R. Žemaitaičio proteguojamus asmenis bei atleisti kai kuriuos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus, kelia ypatingą susirūpinimą, kad bet kuri šios partijos kontroliuojama ministerija gali susidurti su tokiu pačiu neskaidriu ir galimai neteisėtu poveikio darymu. Kaip rodo atskleidžiama Igno Hofmano informacija, net ir ministrų nepriklausymas „Nemuno aušrai“ neapsaugo nuo spaudimo ir įtakų iš šios partijos lyderių.
Neabejotina, kad ir kai kurių šios partijos lyderių asmeniniai interesai energetikos sektoriuje, ypač sausumos vėjo energetikos srityje, kels rizikas, kad bus veikiama privačių interesų konflikto zonose, jei sektorius taps priklausomas nuo partijos įtakos.
Prašome Jūsų, gerbiamas Prezidente, neskirti į Energetikos ministeriją „Nemuno aušros“ deleguojamo atstovo. Neabejojame, kad koalicija ras sprendimus, tačiau konstitucinis principingumas ir atsakomybė šiuo atveju daug svarbiau nei koaliciniai susitarimai, kurie gali sukelti ne tik visuomenės pasitikėjimo krizę, bet ir pakenkti nacionaliniams interesams.