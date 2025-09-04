Lietuvoje – JAV kariuomenės pratybos: šalies teritorijoje žemame aukštyje skraidys sąjungininkų sraigtasparniai

Šios pratybos yra NATO sąjungininkų mokymų dalis ir vyks lygiagrečiai nacionalinėms pratyboms „Perkūno griausmas 2025“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pagrindinis pratybų tikslas – treniruoti JAV kariuomenės vienetų gebėjimą greitai perdislokuoti pajėgas iš nuolatinės dislokacijos vietos ir pasirengti karinių operacijų vykdymui NATO rytiniame flange.
Planuojamas sąjungininkų karinės technikos kolonų judėjimas iš Lenkijos į pratybų vietas Lietuvoje. Taip pat pratyboms į Lietuvą bus perdislokuota apie 18 JAV kariuomenės orlaivių – atakos sraigtasparnių AH-64 „Apache“ ir bendrosios paskirties sraigtasparnių UH-60 „Black Hawk“. Skrydžiai vyks daugelyje šalies regionų bei pasienio ruožuose. Dalis skrydžių bus vykdomi nakties metu bei itin žemame aukštyje – maždaug 150 metrų.
Siekiant užtikrinti karinių skrydžių saugą, orlaivių įgulų ir gyventojų saugumą, tam tikrose teritorijose bus nustatytos laikinos žemo aukščio neskraidymo zonos. Šios priemonės leis saugiai atskirti karinių ir civilinių orlaivių judėjimą. Visi skrydžiai bus vykdomi griežtai laikantis saugumo reikalavimų ir tik specialiai pratyboms skirtose oro erdvės dalyse.
Rugsėjo–spalio mėnesiais Lietuvos teritorijoje vyks Lietuvos ir NATO sąjungininkų pratybos, kuriose dalyvaus apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių. Pratybos tiesiogiai susijusios su realiais gynybos planais ir jų fragmentų treniravimusi, jose planuoti ir atlikti ginkluotos gynybos užduotis treniruosis Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, Lietuvos kariuomenės ginkluotojų pajėgų vienetų ir institucijų vadavietės, kariniai vienetai ir kariai, taip pat karo komendantūros bei savivaldos institucijos.
Mokymai bus organizuojami poligonuose ir civilinėse teritorijose. Keliuose bus galima sutikti karinės technikos kolonų, šalies oro erdvėje skraidys kariniai orlaiviai, bus naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės.