R. Dilba: kandidatas į susisiekimo ministrus paliko kompetentingo žmogaus įspūdį

„Kandidatas paliko kompetentingo ir tikrai jau būnant viceministru įgijusio matymą šiame sektoriuje (žmogaus – ELTA) vaizdą, prezidentas pasilieka sprendimo galimybę ir artimiausiu metu (bus priimtas sprendimas – ELTA) dėl kandidato“, – žurnalistams ketvirtadienį po prezidento susitikimo sakė patarėjas.
R. Dilbos teigimu, kandidatui prezidentas iškėlė lūkesčius dėl regioninio susisiekimo gerinimo, sklandaus strateginių projektų – europinės vėžės „Rail Baltica“ ir magistralės „Via Baltica“ – įgyvendinimo, su tuo susijusių derybų dėl Europos Sąjungos (ES) biudžeto, priklausomybės nuo Rusijos susisiekimo sektoriuje mažinimo
„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalime leisti vėluoti įgyvendinti tokius, strateginius projektus, ypač kurie susiję su kariniu mobilumu“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
J. Taminskas: svarbiausias veiksnys sektoriuje yra tęstinumas
Pats kandidatas į ministrus pabrėžė, kad pagrindinis veiksnys susisiekimo sektoriaus pažangai yra pradėtų projektų tęstinumas.
„Mano tikslas yra, kad tai, kas pradėta, būtų tęsiama, projektai, kurie vyksta, jie būtų tęsiami ir užbaigiami. Sieksiu, jeigu būčiau paskirtas, kad svarbūs darbai, kurie jau įsibėgėjo, kad būtų įgyvendinami skaidriai, atsakingai ir laiku“, – žurnalistams kalbėjo J. Taminskas.
„Būtent atsakingumas, nuoseklumas ir skaidrumas yra pagrindiniai principai, kuriais aš vadovaujuosi ir vadovausiuosi, kad būtų užtikrintas ilgalaikis susisiekimo sektoriaus augimas“, – pridūrė jis.
J. Taminsko teigimu, jo turimas teisinis išsilavinimas padeda darbui susisiekimo sektoriuje, taip pat gali būti pritaikytas skirtingoms jo sritims – elektroninių ryšių infrastruktūros, valstybės duomenų centrų veiklai.
Kalbėdamas apie kitąmet veikti pradedantį Valstybės kelių fondą, J. Taminskas pažymėjo poreikį didinti jam skiriamą finansavimą – šiuo metu numatyta, kad fondą kitąmet sudarys 400 mln. eurų.
„Kelių fondas įkurtas, bet tai mechanizmas, o kad jis veiktų, jam reikia lėšų“, – sakė kandidatas į ministrus.
ELTA primena, kad Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.