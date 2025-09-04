Rusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui Lietuvoje įteikta protesto nota

„Masinės raketų ir kovinių dronų atakos tęsiamos nepaisant tarptautinių pastangų stabdyti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, įskaitant 2025 m. rugsėjo 1 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso išsakytą raginimą nutraukti ugnį ir siekti teisingos, visapusiškos ir tvarios taikos“, – rašoma ministerijos pranešime.
„Didžiausios pastarojo meto atakos įvykdytos rugpjūčio 30 d., kai Rusijos pajėgos panaudojo 45 balistines ir sparnuotąsias raketas bei 535 dronus, ir rugsėjo 3 d., kuomet panaudotos 24 sparnuotosios raketos ir 502 dronai“, – nurodo URM.
Skaičiuojama, kad per ketvirtadienį vykusį Konstantinivkos miesto apšaudymą žuvo 8 civiliai gyventojai, nukentėjo gyvenamieji namai, ligoninė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę URM iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą dėl ankstesnę naktį įvykdytų didžiausių smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui nuo 2022 m. invazijos pradžios.
Rusijos ambasadaNotaUžsienio reikalų ministerija (URM)
Rodyti daugiau žymių