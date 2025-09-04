V. Aleknavičienė apie Rusijos konsulato atstovės priėmimą: šalių diplomatija dar nebuvo nutraukta

„2017 m. diplomatija dar nebuvo nutraukta, konsulatai Lietuvoje veikė“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda kalbėjo V. Aleknavičienė.
„Aš buvau bendruomenės pakviesta į renginį ir ten taip pat dalyvavo konsulė. Ji tiesiog dalyvavo, o aš atlikau savo pareigas“, – pridūrė ji.
Ketvirtadienį naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog V. Aleknavičienė, būdama Joniškio rajono vicemere, 2017 metais priėmė Rusijos konsulato Klaipėdoje atstovę-patarėją Tatjaną Novožilovą.
Portalo žiniomis, tąkart į Joniškio rajoną atvykusi T. Novožilova dalyvavo čia vykusiame Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo renginyje. Tame pačiame renginyje dalyvavo ir dabartinė kandidatė į kultūros ministres.