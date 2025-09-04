VSAT: pasienyje su Baltarusija į Lietuvą neįleistas rekordinis skaičius – 55 neteisėti migrantai

VSAT atstovas Giedrius Mišutis Eltai sakė, kad į Lietuvą bandė prasibrauti keturios migrantų grupės.
Kaip jau skelbė VSAT, trečiadienio naktį ties Varėnos ir Lazdijų rajonais sustabdė ir neleido į šalį prasibrauti 38 neteisėtiems migrantams.
„Vakare Ignalinos rajone buvo sulaikyta dar viena grupė. Migrantai buvo užfiksuoti, sulaikyti, atlikti individualūs vertinimai ir asmenys grąžinti Baltarusijai“, – Eltai teigė VSAT atstovas.
Toks pat skaičius neteisėtų migrantų pastarąjį kartą buvo fiksuotas 2023 m. balandžio 3 dieną.
Tuo metu 2022 m. lapkričio 13 dieną į Lietuvą neteisėtai bandė patekti 62 užsieniečiai.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet dar nesibaigus metams šis skaičius yra jau didesnis – 1135.
„Sienos apsauga yra sustiprina nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, šis aukštas lygis yra išlaikomas visus šiuos metus. Kadangi rengiamos „Zapad“ pratybos, sienos apsaugos lygis keliamas į dar aukštesnį lygį – bus ir daugiau stebėjimo pajėgų, ir intensyvesnis patruliavimas. Bus pasitelkimas ir kitos žinybos. Krašto apsaugos struktūros padės sustiprinimą atlikti, prisidės šauliai“, – Eltai sakė G. Mišutis, paklaustas, ar po pastarosios migrantų antplūdžio nesirengiama dar labiau stiprinti Lietuvos sienų apsaugos.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.