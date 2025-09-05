G. Nausėda pasitiki į vidaus reikalų ministrus kandidatuojančiu V. Kondratovičiumi

„Buvo dalykiškas pokalbis. Galiu pasakyti, kad prezidentas pasitiki vidaus reikalų ministru, kaip dalykišku, nedaugžodžiaujančiu ir gerai dirbusiu ministru bei ankstesniu Susisiekimo ministerijos tarnautoju. Sprendimas yra aiškus“, – žurnalistams penktadienį po susitikimo sakė Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Pasak patarėjo, V. Kondratovičiui buvo iškeltas lūkestis atkreipti išskirtinį dėmesį į migracijos politiką ir ją griežtinti.
„Migracijos politika, mūsų nuomone, turėtų būti griežtinama siekiant, kad nenukentėtų verslas, tuo pačiu sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria visuomenė“, – teigė D. Matulionis.
Anot jo, prezidentas su kandidatu taip pat kalbėjo ir sutarė dėl šalies regionų svarbos, civilinės saugos stiprinimo.
„Ministras aiškiai pasisakė, kad ta politika yra labai svarbi, aptarėme Regionų ministeriją, didesnį finansavimą ir sąlygų tarp atskirų regionų suvienodinimą“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Taip pat daug dėmesio skyrėme civilinei saugai, kuri yra itin svarbi dabartiniame geopolitiniame kontekste – priedangų infrastruktūros, visuomenės perspėjimo ir informavimo sistemos tobulinimas. Antidroninės problematikos taip pat buvo aptartos“, – sakė Prezidentūros atstovas.
G. Nausėda su laikinuoju Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovu dar diskutavo apie internetinio finansinio sukčiavimo atvejų dažnėjimą. Patarėjas teigė, kad valstybės vadovas iš VRM tikisi plataus tarpinstitucinio bendradarbiavimo šiai problemai spręsti.
„Dar viena nauja, gilėjanti problema yra finansinių nusikaltimų elektroninėje erdvėje skaičiaus didėjimas. Labai prašome ir raginame gerokai suaktyvinti šios veiklos priežiūrą – tikimės, kad VRM darys viską, ką gali bendradarbiaudama su tokiomis institucijomis kaip Lietuvos bankas ir Finansų ministerija, kad problemą būtų numalšinta“, – vylėsi D. Matulionis.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Prezidentūroje šią savaitę jau lankėsi kandidatė toliau eiti sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskienė, į susisiekimo ministrus deleguotas Juras Taminskas, Kultūros ministerijos vadovės posto siekianti Vaida Aleknavičienė, laikinąjį finansų ministrą Rimantą Šadžių pakeisti turintis dabartinis viceministras Kristupas Vaitiekūnas bei paskirtosios premjerės pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) užimti kandidatuojanti Jūratė Zailskienė.
Praėjusią savaitę su šalies vadovu jau susitiko į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė bei į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė – visi šie politikai dabar šias pareigas eina laikinai.
Gitanas NausėdaVladislavas KondratovičiusVidaus reikalų ministerija (VRM)
Rodyti daugiau žymių