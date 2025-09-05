Po nerimą keliančių signalų iš JAV – KAM žinia

„Oficialiai praeitą savaitę JAV gynybos departamentas informavo šalis, kad nuo kitų metų, nuo kitų finansinių metų, šita eilutė bus nunulinta visoms Europos šalims“, – penktadienį žurnalistams KAM sakė V. Urbelis.
„Oficialiai raštu, ant popieriaus, to nėra. Yra pokalbiai, yra tam tikra informacija ir tam tikri pareiškimai, kad mes matome bendrą paveikslą“, – dėstė jis.
Jis kartojo, kad kol kas oficialaus JAV administracijos rašto dėl paramos mažinimo Lietuva dar nėra sulaukusi.
„Iki šiol oficialiai tokios informacijos apie paramos peržiūrą mes neturime. Mes turime pokalbius, tam tikras indikacijas. Kalbamės su gynybos departamento pareigūnais, žiūrime, kokie galimi variantai, kokios programos bus tęsiamos, kokios galbūt bus atidėtos ir kokiu keliu mes eisime“, – kalbėjo jis.
Pasak V. Urbelio, Lietuva su JAV bendradarbiauja bei gauna paramą ir kitų programų pagrindu.
Įtakos JAV karių buvimui Lietuvoje – neturės
Klausiamas, ar pokyčiai JAV paramos programose gali turėti įtakos ir amerikiečių karių likimui Lietuvoje, V. Urbelis tvirtino, kad tai – nesusiję dalykai.
„Karių buvimui tai neturi jokios įtakos ir nieko bendro su JAV vykdoma (...) programa“, – kalbėjo KAM gynybos politikos direktorius.
„JAV karių buvimas Europoje yra finansuojamas visiškai pagal kitą finansinę eilutę. Šita eilutė buvo skirta būtent Lietuvai pirkti amerikietišką produkciją, kursus ir kitą įrangą“, – nurodė V. Urbelis.
Vertina, kurioms programoms tai turės įtakos
V. Urbelio teigimu, amerikiečių finansinės paramos suma skiriasi kiekvienais metais, tačiau vidutiniškai ji siekia apie 70 mln. JAV dolerių.
„Vėlgi, bendra parama yra didesnė. Jei išvestume vidurkį, tai ji būtų virš 100 mln. dolerių“, – sakė jis.
Pasak V. Urbelio, ministerija šiuo metu vertina, kurios programos gali būti paveiktos, jeigu JAV paramą iš tiesų nutrauks.
„Darysime vertinimą, nes yra tam tikri dalykai, tam tikros kategorijos, kur gali turėti įtakos, bet tai bus ne didieji pirkimai, o tam tikros mažesnės programos. Kol kas sunku pasakyti, nes reikia pasižiūrėti, kaip kiti fondai bus finansuojami“, – sakė V. Urbelis.
ELTA primena, kad „The Washington Post“ pranešė, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. Apie tokius pokyčius rašė ir „Financial Times“.
Vakarų žiniasklaidoje skelbiama, kad JAV administracijos pareigūnai esą praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nebefinansuoti programų, skirtų su Rusija besiribojančių Rytų Europos šalių ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių.
Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.