Šaltiniai: premjerė atmetė R. Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres

2025 m. rugsėjo 5 d. 15:59
Marta Kraujelytė
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atmetė „aušriečių“ deleguotos Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres. Eltos šaltinių teigimu, sprendimas buvo priimtas įvertinus kandidatės kompetencijų trūkumą.
ELTA primena, jog kandidatė į aplinkos ministres ketvirtadienį susitiko su I. Ruginiene. Po susitikimo pati R. Saulytė žurnalistams teigė suprantanti, jog jai trūksta reikiamų kompetencijų ministerijos vadovės darbui.
Vis tik, ji tikino, jog tapusi premjere burtų stiprią specialistų komandą.
Ketvirtadienį prezidentas pareiškė skeptiškai vertinantis „aušriečių“ deleguojamą kandidatę.
Vis dėlto, anot jo, pirmiausia dėl R. Saulytės kandidatūros turi apsispręsti I. Ruginienė.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams yra patvirtinęs, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.
R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius.
Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
Inga RuginienėVyriausybėRenata Saulytė
