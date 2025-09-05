URM: nėra jokio patvirtino sprendimo dėl JAV paramos mažinimo

„Dar tikrai nėra jokio patvirtino sprendimo. (…) Tai daugiau kalbos ir gandai šitame etape“, – penktadienį, komentuodama žiniasklaidoje pasirodžiusias naujienas apie planus mažinti JAV karinę paramą Europos šalims, žurnalistams sakė viceministrė.
„Bet net jeigu toks sprendimas ir būtų, tai žiūrime į tai kaip į bendrą JAV poziciją dėl to, kad Europa turi prisiimti daugiau atsakomybės“, – pridūrė ji.
Pasak jos, galutinį sprendimą dėl skiriamo finansavimo priims JAV Kongresas.
„Manau, kad dar bus daug diskusijų dėl galutinio sprendimo (…). Kongresas turi priimti sprendimą, ar jis teiks tuos pinigus, ar ne“, – kalbėjo A. Plepytė.
Pasak jos, kol kas, nepaisant viešojoje erdvėje plintančios informacijos apie galimą karinės paramos mažinimą, stebimi priešingi procesai – JAV yra suinteresuota Lietuvai parduoti savo karinę techniką.
„Nieko tikrai negirdime. Net atvirkščiai – (girdime – ELTA) žinutes iš Amerikos, kad jie būtų suinteresuoti parduoti savo karinę techniką, tęstųsi pirkimai ir pardavimai, kas mums irgi yra labai svarbu, užtikrinant mūsų saugumą“, – sakė viceministrė.
Kiek anksčiau Krašto apsaugos ministerijos (KAM) gynybos politikos direktorius Vaidotas Urbelis teigė, kad Lietuva kol kas neturi oficialaus rašto apie galimą JAV karinės paramos mažinimą. Tačiau, pasak jo, Vašingtonas apie tai jau informavo Europos šalis.
ELTA primena, kad „The Washington Post“ pranešė, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. Apie tokius pokyčius rašė ir „Financial Times“.
Vakarų žiniasklaidoje skelbiama, kad JAV administracijos pareigūnai esą praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nebefinansuoti programų, skirtų su Rusija besiribojančių Rytų Europos šalių ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių.
Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
