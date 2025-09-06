D. Šakalienė sureagavo į kalbas dėl mažinamos JAV paramos: „Nei penki, nei devyni“

Ji atkreipė dėmesį, kad šių programų stabdymas nuo 2026 m. rudens svarstomas visoms Europos šalims.
„Sprendimai dar nepriimti, Senatas ir Kongresas akivaizdu dėl to turės karštas diskusijas, čia bus svarbus mūsų parlamentarų veikimas. Tikiuosi, konstruktyvus, suvokiant kas iš tiesų vyksta JAV ir pasaulyje“, – komentavo politikė.
Jos teigimu, JAV fokusas nuo pirmosios prezidento Donaldo Trumpo administracijos dienos buvo:
Europa turi pradėti mokėti už savo gynybą;
JAV resursų koncentracija kryps į Indo-Pacific (Indo-Ramiojo vandenyno regionas – red. past.).
„Tai – nauja pasaulinės saugumo architektūros era, tačiau nesėdime rankų sudėję, dirbame stiprindami mūsų santykius su JAV“, – tikino ministrė.
Vardindama, ką nuveikė per savo kadenciją be kita ko ji minėjo, jog skaudžioje Pabradės situacijoje susitvarkėme pavyzdingai ir ne tik nepabloginome santykio, bet ir sutvirtinome abipusį pasitikėjimą, o mūsų atsidavusi didelė komanda gavo aukščiausio lygio padėką.
„Į Lietuvą iš Estijos pratyboms atvyksta JAV pajėgų HIMARS baterijų vienetas – galėsime kokybiškai treniruotis ir ruoštis mūsų iš JAV įsigyjamų HIMARS baterijų atvykimui artimiausiais mėnesiais.
Beje, JAV ambasadorius prie NATO Mattas Whitakeris po vizito į Lietuvą JAV misijos paskyroje visuose socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kad Lietuva yra pavyzdinė tvirtovė NATO pasienyje“, – rašė D.Šakalienė.