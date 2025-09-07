V. Sinicos inicijuotame suvažiavime parlamentaras išrinktas NS pirmininku: V. Radžvilas žada teisinį ginčą

V. Sinica Eltai perdavė, kad iš viso buvo 283 biuleteniai, iš jų 281 galiojantys ir visi jie buvo už jo išrinkimą.
Parlamentaras taip pat nurodė, kad jo pavaduotojais bus advokatas Dominykas Vanhara ir atsargos karininkas Marius Parčiauskas.
Rugpjūtį NS valdyba nutarė pašalinti V. Sinicą iš partijos, nes, kaip buvo teigiama išplatintame pranešime, Seimo narys sistemingai ir šiurkščiai pažeidinėjo „Nacionalinio susivienijimo“ įstatus ir Etikos kodeksą.
Tiesa, pats V. Sinica tvirtino, jog šis sprendimas yra niekinis ir negaliojantis, nes partijos valdyba pagal įstatus neturi jokios teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų. Be to, pažymėjo jis, partijos taryba dar gegužę yra suspendavusi valdybos teisę šalinti narius, nes esą tokių susidorojimų grėsmė buvo matoma jau tuomet.
V. Radžvilas: teisinis ginčas neišvengiamas
Nuo įkūrimo partijai vadovavęs V. Radžvilas teigia, jog teisinė kova su V. Sinica jau yra pradėta.
„Mes pradėsime teisinę kovą. Tiesą sakant, ji jau pradėta“, – Eltai šeštadienį teigė jis.
„Teisinis ginčas neišvengiamas, nes šito neeilinio suvažiavimo tikroji priežastis yra po Seimo rinkimų partijos valdybos iniciatyva atliktas rinkimų kampanijos finansinis tyrimas. Jis atskleidė labai nemalonius faktus, kad buvo iššvaistytos partijos lėšos, o pati partija įklampinta į skolas siauros grupės V. Sinicos proteguojamų asmenų naudai“, – tęsė V. Radžvilas.
Konfliktas tarp V. Sinicos ir NS vadovybės kilo ir dėl neva neskaidraus finansų panaudojimo Seimo rinkimų kampanijos metu. Kaip rašoma NS išplatintame pranešime, partijos sudaryta speciali tyrimo Komisija nustatė, kad kampanijos metu buvo daromi šiurkštūs „Nacionalinio susivienijimo“ finansinės vidaus tvarkos pažeidimai – nepagrįstai iššvaistytos lėšos, o partija įklampinta į skolas.
Taip pat teigiama, kad V. Sinica ir grupė jį palaikančių NS narių mėgino sustabdyti Komisijos tyrimą, pakeisti Komisijos sudėtį ir neformaliai asmenų grupei bei jam asmeniškai nepalankias finansinio tyrimo išvadas, šaštadienį sušaukiant neeilinį NS suvažiavimą. Partijos valdybos nuomone, šis suvažiavimas yra neteisėtas ir turi vienintelį tikslą – pakeisti tyrimą pradėjusią NS vadovybę.
V. Radžvilas nurodė, kad atitinkamai dirbama dviem kryptimis – siekiama gauti finansinį žalos atlyginimą ir įrodyti, jog šeštadienį sušauktas suvažiavimas yra neteisėtas.
„Pirmoji kryptis – bus stengiamasi išieškoti partijai padarytą finansinę žalą (...). Kita kryptis yra tiesiog teisiškai parodyti, kad vadinamasis nutarimas dėl neeilinio suvažiavimo yra paprasčiausiai neteisėtas, suvažiavimas paskelbtas šiurkščiai pažeidžiant NS įstatus ir tokių renginių, kaip suvažiavimas, organizavimo tvarką“, – sakė jis.
Jis taip pat pažymėjo, kad Teisingumo ministerijai yra perduoti duomenys ir medžiaga apie tai, kad V. Sinica iš partijos pašalintas už mėginimus sušaukti suvažiavimą.
„Bet čia yra tik pirmieji žingsniai. Tuos klausimus sprendžia Teisingumo ministerija, prireikus net teismas. Vienu žodžiu, pakankamai nelengva procedūra, bet šita kova neišvengiame ir ne mes ją pradėjome“, – sakė V. Radžvilas.
V. Sinica buvo „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininko pavaduotojas. Jis buvo vienintelis partijos narys Seime, V. Sinica į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą.
ELTA primena, kad „Nacionalinis susivienijimas“ atsiribojo nuo V. Sinicos organizuotos protesto akcijos prieš Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biurą Vilniuje. Protesto prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) metu politikas ragino panaikinti S. Cichanouskajos vadovaujamai atstovybei išduotą akreditaciją.