A. Tapino laidoje – visą salę prajuokinusi I. Ruginienės replika ir „diržas“ R. Žemaitaičiui

Bendražygių patarta į šią laidą geriau neiti, I.Ruginienė vis dėlto sutiko pasikalbėti su prieš pora savaičių protestą prieš naująją koaliciją organizavusiu visuomenininku Andriumi Tapinu.
Laidos vedėjui A.Tapinui pastebėjus, kad I.Ruginienei netrūksta pasitikėjimo savimi, ši nepasimetė.
„Man sakė, kad premjeras toks turi būti“, – šyptelėjo paskirtoji premjerė.
Ji prisipažino iš dalies socialdemokratų sulaukusi raginimų geriau neiti į A.Tapino laidą: „Buvo tokių. Sakiau – eisiu.“
„Žinote, žodžiais neišpasakysi, tiesiog kiekvienas žmogus turėtų patirti tai, ką aš patyriau per paskutines savaites, ir tik tada žinos, ką tai reiškia“, – apie naują gyvenimo etapą ir užklupusį didžiulį dėmesį pasakojo I.Ruginienė.
Jos buvo pasiteirauta, ar bus sunku pakeisti žmonių požiūrį, kad visi valdžioje yra vagys.
„Šitas štampas iš karto užklojo mane. Iš tikrųjų dar praėjusiais metais, kai tik pasakiau, kad išeinu į politiką, iš karto prasidėjo kalbos, kad va, irgi jau apsivogusi. O kai tapau kandidate į premjerus, jau buvau dvigubai apsivogusi, nors niekada nieko nedariau.
Tas toks požiūris, galbūt ir suprantami dalykai, kai ateini pakankamai sudėtingu laikotarpiu, ir tas šleifas, prasidėjęs nuo praeities, kai tu žengi kažkur į vidurį, žmonėms sunku patikėti, jog ateina žmogus, kuris galbūt nėra prisidirbęs, kuris gyvena sąžiningai savo gyvenimą, tada prasideda kapstymas, kad tai negali būti tiesa, tai – kažkoks paveikslėlis, kažkas pastatė, padarė dirbtinai.
Aš labai tikiuosi, kad per šitą laikotarpį man pavyks įrodyti, jog ir padorūs žmonės gali ateiti į politiką“, – vylėsi paskirtoji premjerė.
I.Ruginienė neslėpė, kad sunkiausia naujame karjeros etape – užklupusi milžiniško susidomėjimo jos asmeniniu gyvenimu banga.
„Toks perdėtas dėmesys, nes prie dėmesio aš esu pripratusi. Bet, kai tu gyveni tą laikotarpį, kai dėmesys yra nukreiptas ne tik į mane, į mano asmeninį gyvenimą, tai jūs neįsivaizduojate, dvi savaites prie mano namų budėjo daug daug žmonių, jie fotografavo, mano kaimynai buvo kelis kartus apklausti visais rakursais, mano šeima buvo gaudoma irgi visaip. Tai yra sunku.
O dar sunkiau buvo tai, kad tu žinai, jog viską darei gerai gyvenime, bet staiga viešoje erdvėje yra tam tikros interpretacijos, žmonėms tam tikri faktai atrodo visiškai kitaip, jie interpretuoja pagal savo supratimą ir tu supranti, žinote – nu neteisybė“, – kalbėjo politikė.
Tai, kad I.Ruginienei netrūksta pasitikėjimo savimi, parodė ir kelios situacijos. Vienu metu jos buvo paprašyta išsisegti auskarus, kurie kliudė mikrofoną ir sukėlė problemas su garsu. Ant stalo padėjusi auskarus „socdemė“ pajuokavo, kad A.Tapinas geriau jų nepaimtų.
„Aš nebegaliu susikoncentruoti į interviu. Aš turiu galvoti, kad tik jie nedingtų. Aišku, būtų gera istorija – „Laisvės tv“ apvogė. Jau kai nieko nebegalėjo, tai tiesiog apvogė – išplėšė auskarus“, – sakė A.Tapinas.
„Gal jūs irgi pajaustumėt, ką reiškia ta neteisybė“, – atšovė I.Ruginienė, o salė prapliupo juoku.
Paskirtoji premjerė humorą pasitelkė ir sulaukusi klausimo apie buvusius koalicijos partnerius demokratus.
„Tai kas prisimena buvusius?“ – klausimu atsakė ji.
Turėjo pastabų R.Žemaitaičiui
Laidos metu I.Ruginienė nestipriai kepštelėjo ir R.Žemaitaičiui. Ji nenorėjo aptarinėti buvusios „Nemuno aušros“ kandidatės į aplinkos ministres Renatos Saulytės. A.Tapinas pabrėžė, kad jos pavardę viešai pasakė pats politikas.
„Žemaitaitis yra Žemaitaitis. Čia – atskiras reiškinys“, – atsakė paskirtoji premjerė.
„Gyvenime susiklosto tokios situacijos, kad, kai ateini dirbti ir turi tam tikrų tikslų, ateini į tam tikrus kolektyvus ir komandas, buri aplink save tam tikrą artimų ratą, tas ratas susideda iš kelių sluoksnių. Nebūtinai (...) tame būryje yra idealūs žmonės, iškirpti pagal trafaretą. Yra įvairių žmonių.
Man galbūt pasisekė ir patirtį nešu iš savo buvusių darboviečių, ministerijos, kad tose srityse dirba įvairūs žmonės, su įvairiomis patirtimis, įvairiais požiūriais, ir kiekvienas jų buvo unikalūs. Su kažkuo aš sutariau, su kažkuo nelabai, kažkam pritariau, kažkas nelabai patiko, bet tikslas buvo dirbti ir nudirbti darbus.
Man atrodo, kad kiekvieno lyderio pagrindinis tikslas ir yra suburti spalvingą žmonių ratą, ir kartu pasiekti tuos tikslus, kuriuos esi užsidėjęs“, – teigė „socdemė“.
Tačiau jai labai nepatiko R.Žemaitaičio pareiškimas apie „cioces“ ŽŪM.
„Man nepriimtina tai, kaip žmogus išsireiškė apie darbuotojus. Aš tą ne vieną kartą sakiau. Tai yra apgailėtina ir taip kalbėti negalima“, – rėžė I.Ruginienė.
Su R.Žemaitaičiu apie tai paskirtoji premjerė sakė jau pasikalbėjusi, bet auklėti jo nesiruošia: „O kodėl aš jam turiu kažką daryti? Nei aš jam mama, nei tėtis. Kaip „vaikų darželio“ auklėtoja aš savo pareigą atlikau. Mes turėjome rimtą pokalbį. Bet kiekvienas turi atsakyti už savo žodžius.“
„Aš tikrai neateinu į Vyriausybę kiekvieną dieną vaikščioti su botagėliu ir auklėti žmones. Čia nėra mano tikslas. Mano tikslas yra susikoncentruoti į darbus ir priimti sprendimus, kurių laukia Lietuvos gyventojai.
O kiekvienas su savo tokiais pasisakymais, kuriems aš visiškai nepritariu, neginsiu ir neteisinsiu, turi susitvarkyti pats“, – konstatavo ji.
Inga RuginienėRemigijus ŽemaitaitisAndrius Tapinas
Rodyti daugiau žymių