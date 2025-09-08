I. Ruginienė apie R. Žemaitaičio pareiškimus dėl Vyriausybės programos: grasinimų tikrai negirdėjau

„Kol kas grasinimų tikrai negirdėjau. Kiek man teko su juo susitikti – ir susitinkame tikrai pakankamai dažnai, ir vakare kalbėjome kelis kartus – tie pokalbiai vyksta ganėtinai sklandžiai. Planuojamės darbus ir kažkaip tai labai didelio pokyčio emocijose nepastebėjau“, – pirmadienį LRT televizijai sakė I. Ruginienė, reaguodama į R. Žemaitaičio pareiškimus.
Ji nurodė turinti po kelis kandidatus į „aušriečiams“ deleguotas ministerijas, į kurias oficialių kandidatų kol kas nėra.
„Kodėl jūs galvojate, kad Remigijus Žemaitaitis negali pasiūlyti žmonių, kurie gali būti (ministrais – ELTA)? Tikrai yra žmonių, iš ko galima rinktis. Tas procesas vyksta, jis vyksta pakankamai sklandžiai. Ir aš manau, kad tikrai jus nustebinsime – bus Vyriausybė ir bus patvirtinta programa“, – sakė ji.
Kaip skelbta, pirmadienį TV3 žinioms R. Žemaitaitis teigė neatmetantis galimybės, kad pirmajame rudens Seimo sesijos posėdyje nebus patvirtintas kandidatas į parlamento vadovus. Politikas teigė manantis, kad palaikymo gali pritrūkti ir Vyriausybės programos tvirtinimui.
„Neatmesčiau galimybės, kad gali atsirasti ir mažumos Vyriausybė. Galima tikėtis, kad trečiadienį nebus patvirtintas nei Seimo pirmininkas, nei nauja vadovybė, nei Vyriausybės programa“, – TV3 žinioms sakė R. Žemaitaitis, nurodydamas, kad „aušriečių“ parama Juozo Oleko kandidatūrai į Seimo pirmininkus gali priklausyti nuo to, kaip bus tvirtinami partijos siūlomi kandidatai į ministrus.
„Aš manau, kad jie (socialdemokratai – ELTA) yra suinteresuoti, kad tas procesas važiuotų, ir važiuotų greitai ir skaidriai“, – sakė jis.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.
Nors trečiadienį Seimui bus pateikiama Vyriausybės programa, kol kas dar liko neaiškios dvi pozicijos Vyriausybėje – iki šiol nėra pateikti kandidatai į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Pagal koalicinę sutartį, šie postai priklauso „Nemuno aušrai“.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.
Paskirtoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Inga RuginienėRemigijus ŽemaitaitisVyriausybė
